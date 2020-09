Kasserer Karin Egeberg og kirkeværke Johannes Hansen er to af de siddende medlemmer af menighedsrådet i Nordrup-Farendløse. Rådet her har en opgave, der er helt særlig for de tog sogne, da kirkeskoven i Nordrup også er en del af menighedsrådets ansvar. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Stillingen er 4-1 i sognene med kirkeskoven

- Loven siger, at der skal være et vist antal medlemmer i menighedsrådet pr. 1000 indbyggere i sognet. Nordrup og Farendløse er næsten lige store, men vi kan jo ikke dele nogen halvt over, så vi skal være tre fra Nordrup og to fra Farendløse, men vi har 4-1 efter mødet i går, forklarer Ida Lundstein Scharff.