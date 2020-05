Stille og rolig åbning af RingStedet

De fleste forretninger i RingStedet stod klar til at tage imod kunder her klokken 10 i formiddag, og det foregik stille og roligt.

Der er øget vagtbemanding for at kunne styre, at der ikke må gøres ophold i centret. Siddepladserne er blevet fjernet.

Der må være 400 i centret inklusive personalet, og vagterne holder øje med antallet via et kundetællersystem.

Så sent som her tidligt i morges, var Jeudan i kontakt med alle butikkerne om retningslinierne.

Hun har et stort butiksareal og brede gange. Der er sat et maksimum på 80 i forretningen, for at være sikre på, at forretningen kan kapere det, hvis der kommer mange.