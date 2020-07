Se billedserie Lek?s Foodtruck, hvor man kan købe autentisk thailandsk mad, er rykket ind på Torvet Ringsted. Foto: Bodil Pinholt

Send til din ven. X Artiklen: Stil sulten med pad thai eller gang panang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stil sulten med pad thai eller gang panang

Ringsted - 31. juli 2020 kl. 10:20 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted: Nu kan Ringstedere stille sulten med gang panang, pad thai og andre thailandske retter, idet der er landet en foodtruck på det nye torv i Ringsted foran Café Skema.

Lek Samorn Amporn, der har sine rødder i Thailand, parkerede Lek's Foodtruck i Ringsted for en uge siden, og vil fremover være at finde her tirsdag til lørdag fra klokken 11.30-18.

- Jeg har arbejdet med mad i Thailand, fortæller Lek Samorn Amporn, der har været i Danmark i ti år.

Hun har haft vognen i godt et år og har kæmpet for et sted at være.

- Det viste sig at være krop umuligt. Vi skrev nærmest til alt og alle, fortæller hendes mand Dennis Jacobsen.

De forsøgte blandt andet at få lov at stå ved RingStedet, men det viste sig at være en blind vej. Så kontaktede Dennis Jacobsen Ringsted Kommune og dermed lykkedes det.

De fik en plads på det nye torv. I første omgang fik de at vide, at de kunne stå her til oktober, men det er blevet til en aftale om at stå her permanent mandag til lørdag.

Samarbejde med Skema

Det skulle desværre vise sig, at der lå flere sten på vejen, for da Lek Samorn Amporn og Dennis Jacobsen skulle have strøm til vognen, så passede stikket ikke. Dennis Jacobsen kontaktede derfor Café Skema og fik lavet en aftale om at få strøm derfra.

- De var bare så flinke, fortæller Dennis Jacobsen.

Lek's Foodbruch har desuden lavet en aftale med Café Skema om, at hvis folk køber drikkevarer på Skema, så må de gerne tage mad med fra Lek's Foodtruck og spise den på cafeen.

Dennis Jacobsen glæder sig over, at der er blevet taget så godt imod dem. Det gælder også Ringsteds borgere.

- Mange har været forbi og sige, at det er dejligt, vi er kommet og vi er med til at skabe liv i byen, siger Dennis Jacobsen.

Frisk mad

Maden er frisk. Noget laver Lek Samorn Amporn hjemmefra mens andet bliver tilberedt på bestilling. For eksempel stegte nudler og stegte ris tilberedes i madvognen. Der bruges fortrinsvis friske råvarer.

Der er otte retter på menukortet, blandt andet forårsruller, kylligespyd og indbagte rejer. Og så er der pad thai, som er stegte nudler med kylling, grøntsager, æg og tofu, og gang panang er en ret med panang karry, kokosmælk, kylling og grøntsager.

Maden er lidt krydret, uden man bliver slået helt omkuld. Det er muligt at få ekstra chili på.

Et par af retterne kan også laves vegetarisk. Hver dag indtil klokken 14 sælges der en frokostboks.

På Lek's Foodtuck står det et skilt, at Lek Samorn Amporn øver sig i at tale dansk. Hun tager smilende imod kunderne og kan engelsk, hvis det skulle knibe.

Der kan betales med dankort, mobile pay og med kontanter.

Dennis Jacobsen hjælper Lek Samorn Amporn her i begyndelsen med at bringe råvarerne. Det er meningen, at hun selv skal klare det, når hun forhåbentlig snart får et kørekort.