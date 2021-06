Ingrid Lequime tiltræder som ny chef for outsourcing hos revisionsvirksomheden Beierholm i Ringsted. PR-Foto.

Send til din ven. X Artiklen: Stigende efterspørgsel betyder udvidelse hos Beierholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stigende efterspørgsel betyder udvidelse hos Beierholm

Ringsted - 17. juni 2021 kl. 09:58 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Revisions- og rådgivningsvirksomheden Beierholm i Ringsted oplever en markant stigende efterspørgsel efter hjælp til håndtering af kundernes løbende bogholderi- og økonomiopgaver, skriver revisions- og rådgivningsvirksomheden i en pressemeddelelse.

Efterspørgslen fra de lokale virksomheder hilser Beierholm i Ringsted velkommen. Derfor har man nu opmandet på kontoret ved at oprette en ny stilling som outsourcingchef. Her er Ingrid Lequime nu blevet ansat til at varetage det voksende forretningsområde.

Mange skal rekrutteres Derudover forventer Beierholm det kommende år på landsplan at rekruttere op imod 90 revisortrainees, der skal være med til at løfte de mange daglige opgaver.

Fakta Efter en årrække med massiv ekspansion er Beierholm med 1.300 medarbejdere fordelt på 32 kontorer over hele landet i dag en af Danmarks førende revisions- og rådgivningsvirksomheder.

Med afsæt i centrale kompetencecentre og lokale partnere har Beierholm fokus på at servicere mindre og mellemstore virksomheder i hele Danmark.

Beierholm har de seneste otte år ligget i top fem blandt Danmarks bedste arbejdspladser med over 500 ansatte.

Beierholm er i 2021 for anden gang i træk kåret som Danmarks bedste arbejdsplads for unge under 25 år.

- Det er klart, at vi ser nogle gode muligheder for at komme endnu tættere på det lokale erhvervsliv generelt og vores kunder specifikt. Vi tilbyder en skalerbar løsning, og kunderne kan trække på alle vores specialistkompetencer inden for skat, moms, afgifter, digitalisering, investering m.v., udtaler Kasper Green Jensen, som er partner i Beierholm i Ringsted, i pressemeddelelsen.

Corona har skabt travlhed Han pointerer også, at særligt coronakrisen har sat skub i efterspørgslen, der generelt har været stigende de sidste par år: - Coronakrisen har skubbet yderligere på udviklingen, og det skyldes blandt andet, at interne bogholderi- og økonomifunktioner er svære at skalere. Samtidig har coronakrisen krævet nogle helt særlige specialistkompetencer, når den enkelte virksomhed har skullet søge om lønkompensation, kompensation for faste udgifter og andet. Det er altså komplekse love og regler, og det kan koste dyrt, ikke at kende reglerne til bunds eller at begå fejl.