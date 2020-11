Stenheksen har åbnet butik

Det er Thess Ravbøg, der har åbnet Butik Tante Thess. Hun plejer at være på marked fra midten af november og til jul på Nytorv i København, men det er aflyst i år. Sommerens middelaldermarkeder, som hun også gerne er med på, blev jo heller ikke til noget i år. Det har Thess Ravbøg været lidt deprimeret over.

I løbet af 14 dage blev der ryddet op i laden og lavet en butik. Thess Ravbøg har haft nogle teenagerer til at hjælpe med at pakke ud og stille op.

Butikken er så stor, at der må være ti ad gangen. Thess Ravbøg har lavet et system, hvor alle kunder tager et flag, og når alle flag er taget, så må man vente i vindfanget på, at der bliver plads.