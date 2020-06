Stendysse ved Gyrstinge Sø er ved at blive sat i stand

En sidesten i det ene af de tre gravkamre var skredet ind, og det gjorde, at monumentet blev erklæret for farligt område.

Han har gravet et dybt hul ved siden af den indskredne sidesten. Ved siden af hullet er der en stor bunke af knuste flintesten blandet med jord.

Det brugte man ifølge arkæologen til at pakke omkring de store sten, for at få dem til at stå fast.