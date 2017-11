Se billedserie Dorthe Jensen (tv) og hendes advokat gjorde fra begyndelsen indsigelser mod skelforretningen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Stemning er oprørt på voldpløjet vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stemning er oprørt på voldpløjet vej

Ringsted - 22. november 2017 kl. 15:31 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Striden om oppløjede rabatter på Havemøllevej i Ringsted er ikke »kun« en strid mellem Ringsted Kommune og lodsejer Dorthe Jensen.

Læs også: Embedsværket må da kunne gøre noget på Havemøllevej

Det er også en indædt strid mellem Dorthe Jensen og en lang række borgere på Havemøllevej samt sideveje, skriver DAGBLADET Ringsted

Striden blev åbenlys under skelforretningen onsdag formiddag. Resultatet af forretningen kommer formodentlig senere onsdag, når landinspektør Mette Bach fra LE34 i Roskilde har vurderet en stor samling matrikelkort, luftfotos og øvrige dokumenter.

Hun skal desuden vurdere kommentarer og oplysninger, der kom under skelforretningen, hvor deltagerne var Dorthe Jensen, hendes advokat, repræsentanter fra Ringsted Kommune, hegnssynsmand Thorkild Mølgaard samt flere borgere på Havemøllevej og sideveje.

Dorthe Jensen har forud for skelforretningen klaget over landinspektørens habilitet og fået et afslag.

Hun betvivlede Thorkild Mølgaards habilitet som hegnsmand.

Da forretningen nåede til, at alle deltagere på stedet måtte kommentere, blev fjendskabet mellem naboerne og Dorthe Jensen åbenlyst.

- Det er kommunen, der har taget mere og mere af min jord. Kommunen har spekuleret i det her. Jeg har bedt om flere gange at få løst situationen i mindelighed, men det vil kommunen ikke. De indkalder til skelforretning. Det er dem, der forplumrer sagen, sagde Dorthe Jensen.

- Skelforretningen er da en reaktion på det, du har gjort her, lød det fra én nabo. Jeg har boet her i 40 år, og det har aldrig set sådan her ud før, sagde han.

- Vel har du ej. Du har da boet oppe i Ringsted, protestede Dorthe Jensen.

- Ja, men jeg er født og opvokset her, og min mor bor her, hende kommer jeg hos, replicerede naboen.

- Du er ikke din mor. Så kan du ikke sige, at du har boet her i 40 år, sagde Dorthe Jensen.

En anden nabo forklarede, hvordan hun siden 2015 har set mere og mere rabat forsvinde på Havemøllevej, og det så ikke sådan ud før.

- Hvor længe har du boet her, spurgte Dorthe Jensen.

- Det er sagen uvedkommende, svarede den kvindelige nabo.

- Du påstår, at sådan så her ikke ud før, så må du da også sige, hvor længe, du har boet her.

- Det vil jeg overhovedet ikke diskutere med dig, rasede naboen.

Alle naboer i skelforretningen bakkede fuldt ud op om kommunen.

relaterede artikler

Ny voldpløjning giver mere vrede 15. november 2017 kl. 14:08

Voldpløjet vej får sat skellet 04. november 2017 kl. 12:12

Voldsom pløjning var allerede et problem sidste år 26. oktober 2017 kl. 16:50