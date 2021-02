Se billedserie Flaget er hejst efter genåbningen af køkkenet i Raadhuskroen i Ringsted. Foto: Jens Wollesen

Stamkunder begyndte at blive utålmodige - nu har kroejer taget chancen

Ringsted - 13. februar 2021 kl. 10:07 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Telefonen er igen begyndt at give lyd fra sig på Rådhuskroen i Ringsted. For et par dage siden besluttede ejer Henrik Petersen nemlig at genåbne køkkenet og tilbyde udvalgte retter som take away menuer efter sin længste ferie i flere årtier på grund af coronanedlukningen.

- Stamkunderne begyndte at ringe, fordi de savnede vores mad, og det gjorde indtryk. I første omgang har jeg valgt udvalgte retter fra menukortet. Jeg vil gerne lige have en fornemmelse af interessen, før jeg køber alt for meget forskelligt hjem, siger Henrik Petersen.

Blandt de første take away retter er de sikre hit wienerschnitzler og krebinetter med tilbehør. Til dessert kan man tilkøbe en klassisk citronfromage.

Henrik Petersen føler ikke den samme energi og opbakning fra byens borgere under denne nedlukning sammenlignet med nedlukningen sidste forår.

Kokkeelev Kim Bech står her nærmest begravet i friske grøntsager. Under nedlukningen har han løbende fået tilsendt opgaver af kroejer Henrik Petersen, så uddannelsen kunne holdes forsvarligt i gang. Foto: Jens Wollesen

- Jeg fornemmer en form for udmattelse i bybilledet. Der virker meget stille i Ringsted i øjeblikket. Derfor har jeg også været i tvivl, om det kunne svare sig at åbne for take away nu, påpeger Henrik Petersen.

Han glæder sig dog over, at telefonen har kimet ganske pænt i de første dage efter genåbningen.

- Vi begynder langsomt at tilføje retter til menukortet. Her op til weekenden har vi blandt andet tilføjet bøf bearnaise, siger Henrik Petersen.

Han har brugt sin meget lange juleferie i selskab med sin nærmeste familie, og så er der også blevet tid til at få klaret diverse småreparationer på kroen. Der er blandt andet blevet malet og udskiftet et ventilationsanlæg.

Kroen tager imod bestillinger tirsdag-søndag med afhentning fra klokken 17-20.

Henrik Petersen fornemmer mindre opbakning og sammenhold i byen end ved første nedlukning i foråret 2020. Foto: Jens Wollesen