Stafet for livet vender tilbage i år

Ringsted - 29. juni 2021

Som så meget andet måtte Stafet for Livet i Ringsted trække i corona-håndbremsen sidste år. Men ikke i år, for der vender man nemlig stærkt tilbage i Ringsted Lystanlæg fra den 28. august til den 29. august, meddeler formand for Stafet for Livet i Ringsted Ann-Birgit Guldager Nonboe, der sætter fokus på og samler penge ind til kræftsagen.

- Vi holder vores stafet, som bliver under givende corona forholdsregler. De nuværende gælder indtil den 31. august, og vi holder det den 28. august fra klokken 11 og et døgn frem, så det er det, vi arbejder ud fra. Vi kan kun blive glædeligt overrasket, hvis restriktionerne bliver ophævet inden da, lyder det fra formanden, som tilføjer:

- De gældende regler siger, at udendørs motionsarrangementer med under 2000 deltagere behøver ikke vise coronapas. Vi siger derfor maksimum 1500 deltagere, så derfor vil vi gerne opfordre folk til at melde sig til nu. Der er allerede 25 hold, der har tilmeldt sig.

Ann-Birgit Guldager Nonboe fortæller, at det har været et bærende ønske at få lov til at afvikle dette års stafet i Ringsted Lystanlæg.

- Der er simpelthen bare så fantastiske rammer derude, understreger hun.

Inddelt i tre sektioner

For at sørge for, at alle deltagere kan føle sig sikre i forhold til corona, vil man derfor inddele stafet-holdene i tre sektioner i anlægget.

- Man får så sin egen rute inden for sektionerne, hvor man vil blive udstyret med et farvet armbånd i forhold til sektionerne, lyder det fra formanden, der håber på et godt arrangement med fokus på kræftsagen:

- For det første er formålet, at det skal være en god oplevelse for alle med samvær, nærvær og hygge internt på holdene og mellem holdene, indleder hun og fortsætter:

- For det andet skal vi have indsamlet en masse penge til Kræftens Bekæmpelse, og der er der mange, der for eksempel har rundesponsorere, der giver en krone per runde. Holdene i sig selv er nogle store fundraisere, der på kreativ vis laver arrangementer og boder derude, som ubeskåret går til kræftens bekæmpelse. Derudover kan man også gå ind på vores hjemmeside og donere et beløb eller købe en lyspose.

Noget nyt i år

Som noget nyt for stafetten i år vil man tillade såkaldte decentrale hold at deltage, forklarer formanden:

- Ud over at vi samles i anlægget, så lægger vi meget op til, at hvis man har lyst til at lave en rute i sit lokalområde, så er man velkommen til at gøre det. Det er så meningen, at man kan livestreame det og sende det ind til stafetten, så man decentralt kan følge med i, hvad der foregår. Det er noget nyt i år, at man kan lave decentrale hold, man skal bare tilmelde sig på lige vis med de andre hold. Derudover vil der på stafettens facebookside blive mulighed for at lave opslag og derigennem skabe det fællesskab, der gør Stafet for Livet unikt.

- I cirklen i midten af anlægget vil scenen og fællestelte være placeret, så alle tre sektioner kan følge med, deltage, købe mad med mere. Her afholdes også åbningsceremoni og lysceremonien, som symboliserer håbet i mørket samtidig med, at der er tid til fordybelse og mulighed for at tænke på dem, der har det svært og på dem, vi har mistet. Fighterne, som er nuværende og tidligere kræftramte, er som altid stafettens æresgæster. Der afholdes igen i år et arrangement for fighterne. De deltager i åbningsceremonien og mærker her, hvordan vi alle kæmper sammen med dem. Herefter vil der blive serveret frokost og holdt oplæg fra Ung Kræft om at være ung med kræft. Der vil naturligvis foregå mange forskellige aktiviteter ude i anlægget, så jeg er sikker på, at vi får et fantastisk døgn, fortsætter Ann-Birgit Guldager Nonboe.

Man kan læse meget mere om dette års Stafet for Livet i Ringsted på stafetforlivet.dk, hvor man også kan tilmelde sig og bidrage med sin støtte.