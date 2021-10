Se billedserie 1237 deltog i årets stafet. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Stafet For Livet sender et flot overskud til kampen mod kræften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stafet For Livet sender et flot overskud til kampen mod kræften

Ringsted - 07. oktober 2021 kl. 15:07 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Selv om årets Stafet For Livet i Ringsted Lystanlæg ikke kunne holdes helt uden coronarestriktioner, er det lykkedes for arrangørerne at samle et stort beløb sammen til kampen mod kræften.

- Vi har opgjort overskuddet til 276.532 kroner. Det er vi utrolig stolte over, siger tovholder for Stafet For Livet i Ringsted Ann-Birgit Guldager Nonboe.

I alt var der 1237 deltagere til årets stafet, der var delt ind i tre zoner for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus.

- I vores evalueringer kan vi se, at deltagerne ærgrer sig over, at det ikke var muligt at færdes frit i anlægget. Alle har dog forståelse for, at vi var nødt til at følge de givne retningslinjer, og nu glæder vi os bare til næste års stafet, hvor vi forhåbentlig kan færdes frit i hele lystanlægget, siger Ann-Birgit Guldager Nonboe.

Generelt kan styregruppen se tilbage på et meget specielt og hektisk år, hvor man hele tiden var nødt til at arbejde med flere scenarier, fordi det først til allersidst kunne besluttes, hvad der kunne lade sig gøre.

Nye tiltag virkede - På grund af corona har vi været nødt til at tænke kreativt og nogle af de tiltag har fungeret så godt, at vi faktisk regner med at fortsætte med dem til næste år. Det er blandt andet muligheden for at holde decentrale stafetter, forklarer tovholderen.

I år var det blandt andet en succes hos Nordrup-Farendløse Idrætsforening, der løb stafet i lokalområdet, og Ringsted Motionsklub (RIMO), der løb stafet på atletikstadion.

Hvis man har lyst til at hjælpe til med forberedelserne til næste års stafet, der holdes 27.-28 august i Ringsted Lystanlæg, er man meget velkommen til at melde sig hos Ann-Birgit Guldager Nonboe via e-mail: abgno58@gmail.com.

- Vi har ledige pladser i alle arbejdsgrupper, og det vil være godt at melde sig allerede nu, så der er god tid til at blive sat ind i tingene og være med til at bidrage med nye ideer, tilføjer Ann-Birgit Guldager Nonboe.