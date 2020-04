Her er et billed fra den smukke lysceremoni sidste år.

Stafet For Livet er aflyst

- Det er trist og med stor beklagelse, at vi må aflyse vores stafet i 2020, men nu ser vi frem mod vores Stafet For Livet i Ringsted 28.-29. august 2021, siger tovholder i den lokale styregruppe Ann-Birgit Guldager Nonboe.

- Vi drøfter i styregruppen, om vi kan holde et andet arrangement senere i år. Vi er dog enige om, at det ikke kunne lade sig gøre at rykke årets stafet til september, da der er programsat to andre stafetter i nærheden af Ringsted, siger Ann-Birgit Guldager Nonboe.