Stævne med mange rekorder

Dette års danske mesterskaber i svømning for juniorer på kortbane er netop blevet afviklet, og det foregik på en meget anderledes måde end sædvanligt. Grundet Covid-19 restriktioner og forsamlingsforbud, så havde dansk svømmeunion udfærdiget et stævne program, hvor alle restriktioner kunne overholdes.

Et andet tiltag var, at pigerne skulle afholde deres DM i Greve svømmehal fra 3-6 december og drengene i Århus svømmehal fra 5-8 december.

Normalt bliver der svømmet indledende heats om formiddagen og A og B finaler om aftenen. Til disse mesterskaber her blev der svømmet direkte finale, med start hver dag klokken 9.30. Derudover var der også den restriktion fra unionens side, at hver svømmer kun måtte have en start per dag.