Det er store spørgsmål, der skal finde svar inde bag murene i Retten i Roskilde i sagen om det livstruende knivstikkeri i Benløse 4. maj 2019. Foto: Katrine Wied

Spyttende knivstikkers skæbne bliver afgjort

Ringsted - 27. august 2020 kl. 16:57 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klemt inde bag to plastikplader, så han hverken kunne spytte sin forsvarer eller tolken i hovedet, sad en 22-årig mand torsdag for femte gang på tiltaltes plads i Retten i Roskilde.

Her skal tre juridiske dommere og seks nævninge nu afgøre hans skæbne for de kommende år i sagen om det livstruende knivstikkeri i maven på en kvindelig nabo i udlejningsejendommen Roskildevej 136 i Benløse tilbage i maj 2019.

Var det så vold eller drabsforsøg, er det afgørende spørgsmål.

Retten hørte torsdag anklageren Annette Ahm og forsvareren Flemming Wahren fremlægge deres argumenter for, hvad den 22-årige skal findes skyldig i.

Han ved allerede, at han bliver fundet skyldig i vold og trusler om vold mod to af sagens tolke og for besiddelse af steroider og noget skunk. Det har han nemlig erkendt.

Han har tilstået at have sparket og slået den ene af to politimænd under en dramatisk anholdelse midt på Roskildevej.

Om det var selvforsvar mod en voldsom betjent, eller vold mod tjenestemand afsløres fredag eftermiddag, når retten afsiger kendelse om selve skyldsspørgsmålet.

Det store, springende punkt her er selve knivstikkeriet mod den kvindelige nabo.

Anklageren mener, at den 22-årige vidste eller burde vide, at når man stikker en steakkniv helt i bund i maven på nogen, risikerer personen at dø. Altså har man en eller anden hensigt til at dræbe. Og det er helt afgørende for, at kunne få den 22-årige dømt for drabsforsøg.

Hans forklaring om at være styret af sin far gennem koder i fjernsynet blev afvist af anklageren, fordi den er mærkelig og usammenhængende. Den er også ny. Hverken i grundlovsforhøret i maj 2019 eller i senere afhøringer hos politiet har han før skudt skylden på sin far.

Forsvareren derimod peger på, at både den tiltalte selv, det dengang 57-årige kvindelige offer, den tiltales mor og en anden beboer i retten har beskrevet, hvordan den 22-årige i dagene forud for dramaet den lørdag i maj var blevet mere og mere mærkelig, og under knivstikkeriet havde et underligt blik og et voksagtigt ansigtsudtrykt.

Hans adfærd var underlig, der var ikke noget klart motiv, der var intet forudgående skænderi eller anden konflikt imellem dem. Det gør ifølge forsvarerens argumenter, at den 22-årige »kun« er skyldig i grov vold.

Han havde ikke til hensigt at slå kvinden ihjel.

Fredag afsiger retten selve skyldkendelsen.

Først på tirsdag den 1. september skal anklager og forsvarer skal komme med deres udlægninger af, hvad straffen skal være. Så voterer retten om det, og kan formodentlig afsige en dom med en straf samme dag.

