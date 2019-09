Ølbaren- og cafeen Skema i Ringsted afholder jævnligt arrangementer på Torvet - her fra sommerjazz i 2018. Arkiv: Yngve Saxil Andersen

Spritny festival til Ringsted

Ringsted - 11. september 2019

I kølvandet på successen med ølfestivalen RØV - Ringsted Øl Valg har indehaver af ølbaren Skema, Hans-Jakob Christensen, taget initiativ til en, ja, lad os bare sige en spritny festival den 20. juni 2020.

- Det lå lige til højrebenet, at det ville være nærliggende også at lave en spiritusmesse, siger Hans-Jakob Christensen om festivalen, der endnu ikke har fået et navn.

- Spørgsmålet er bare, hvad det skal hedde. For Spiritus Messe Ringsted får hurtigt en forkert ordlyd, hvis det forkortes til SM Ringsted... Det kradser lidt i halsen.

Det er dog helt sikkert, at den navnløse festival vil blive afholdt foran Hans-Jacobs ølbar Skema på Torvet, og ligesom Ringsted Øl Valg indebære et poletsystem, der i sidste ende kan lede til en spirituøs vinder.

Spiritusfestival vil blive afholdt side om side med bilstævnet Classic Cars, fordi "de to ting bare spiller godt sammen", som Hans-Jakob siger, men også for at trække så mange udefrakommende til byen.

- Jeg synes, det er et godt trækplaster i forhold til, at der gerne skal ske noget i Ringsted. Og så er det selvfølgelig også et fint udstillingsvindue for at vise, hvad Skema kan i samarbejde med forskellige lokale foretagender, siger Hans-Jacob Christensen, der afholder spiritusfestivalen i samarbejde med Skjold-Burne Ringsted.

- Så en del af deres spiritusforhandlere, men også nogle af mine egne, vil være repræsenteret til festivalen, hvor der i hvert fald vil være over 100 smagsprøver. Glengoyne og Macallan fra Skotland kommer helt sikkert, men jeg kunne også forestille mig et lokalt rom-destilleri som Aurhum (fra Roskilde, red.) komme, siger han og tilføjer, at det stadig er for tidligt at sige, hvilke destillerier, der præcist kan gæste festivalen.

Og så tilbage til navnet... - Der er allerede nogle, der har budt ind med ideer til navnet. Nogle mener for eksempel, at det kunne hedde FIS, altså Festival Spiritus, men det kunne jo også være, at vi denne gang skulle gå med et mere seriøst navn.