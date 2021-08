Springvand, skulpturer og stoffer: Forhaver fyldes med kunst i september

Hele Ringsteds bymidte danner ramme om Ringsted Galleriets udstilling, der officielt åbner lørdag den 28. august kl. 13. Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 27. august 2021 kl. 15:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

I en forhave på Teglovnsvej står et gipsbord dækket af blomster. Lige rundt om hjørnet hænger et stykke stof på en tørresnor broderet med ord som »økologisk« og »bæredygtighed«. Og på Valdemarsgade står et springvand, der lige så vel kunne være hentet i et byggemarked som på Versailles-slottet.

Hvis ikke man vidste bedre, skulle man tro, at grundejerne havde fået en pludselig kunstnerisk indskydelse, men nej, det er såmænd Ringsted Galleriet, der er på spil igen. Fjerde ombæring i årets store udstillingsrække »Sammenstød« rykker nemlig ikke bare ud og væk fra kunstens vante rammer i galleriet på Bøllingsvej, som tilfældet ellers har været med årets tre foregående udstillinger. Nej, det det anerkendte galleri inviterer gæster såvel som forbipasserende ind i otte helt almindelige forhaver med otte helt forskellige kunstværker igennem hele september.

Kunst til folket Det giver god mening i en tid, hvor kunsten ellers er blevet nedprioriteret både politisk og privat, spørger man kurator Jens Axel Beck.

- Med udstillingen behøver vi ikke at få folk op af sofaen og hen på galleriet. Vi kommer simpelthen ud til dem, så de ikke behøver rejse sig, siger Jens Axel Beck, der har kurateret udstillingen sammen med Heidi Hove, der er også arbejder som udstillingsleder på Ringsted Galleriet.

- Det er altid dejligt at blive overrasket, og det håber vi virkelig, man bliver med udstillingen. Vi håber, at man stopper op af nysgerrighed og undren over, at der pludselig står et kunstværk i en forhave i Ringsted, siger hun, imens vi drejer fra Bøllingsvej og ned ad Teglovnsvej.

- Det handler rigtigt meget om det tilfældige møde med kunsten.

Det er bl.a. Berit Bruun (t.h.), der lægger forhave til et af værkerne i udstillingen. Foto: Thomas Olsen

I en gruslagt forhave er billedhugger Karin Lorentzen klar med sit kunstværk »Broderie Vivante«.

- Ja, jeg har rigtigt dækket op for beboerne, siger hun med henvisning til kunstværket; et spisebord dækket til med planter og blade i gips.

- Jeg har tidligere arbejdet meget med planter, og jeg synes, det er ret interessant, at man kan lave et aftryk af en plante og stadig få plantens anatomi og detaljerigdom med, siger Karin Lorentzen og slår fast:

- Kunstværket er både en kommentar til det livfulde fællesskab mellem vejens beboere, men kan også ses som en generel kommentar til flere vilde planter og mere biodiversitet.

Vi drejer om hjørnet og står pludselig i en forhave på Valdemarsgade.

Politisk stillingstagen Når kunstner Mo Maja Moesgaards værk »Pludselig hjemve« står færdig her i løbet af fredag, kommer det til at bestå af otte syede tekstiler på en tørresnor med personlige spekulationer over klimaforandringer og masseudryddelse.

Som tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten kunne forhavens beboer, Berit Bruun, ikke stå for værkets politiske dagsorden.

- Det er nogle gode ting, hun har skrevet, som får os til at tænke på vores overforbrug og udnyttelse af verden, og det går selvfølgelig også rigtigt fint i spænd med mit politiske ståsted, siger Berit Bruun fra forhaven, inden hun slår fast:

- Jeg gjorde mig slet ingen overvejelser, før jeg takkede ja til tilbuddet. Jeg synes, det er meget spændende at skulle lægge forhave til en kunstudstilling, og alle er velkomne til at kigge forbi.

Her ses billedhugger Karin Lorentzen foran sit værk "Broderie Vivante" på Teglovnsvej 26. Foto: Thomas Olsen

På vej derfra skynder Jens Axel Beck også at nævne, at Kisser Franciska Beck, der har stillet op for Liberal Alliance til kommunalvalgene, også lægger forhave til kunsten.

- Så burde de politiske fløje være repræsenteret, som han siger.

Et springvand i forhaven Noget længere oppe ad lange Valdemarsgade er kunstner Maria Gondek i fuld gang med at puste liv i en vandslange.

Hun er iklædt regnjakke, men det er ikke på grund af det omskiftelige overgangsvejr mellem sensommer og efterår, men fordi hun står i et springvand.

Kunstner Maria Godek udstiller sit kunstværk "Aspirationer" på Dagmarsgade 38.

»Aspirationer« hedder værket, og det er formgivet som et slags renæssancespringvand fra byggemarkedet. - Det er præcis, hvad det er. Værker handler om, at vi alle har drømme i livet. Nogle drømme er mere opnåelige end andre, men sådan burde det ikke være, siger Maria Gondek og peger på det lige så hårdt industrielle som blødt ornamenterede springvand på Valdemarsgade.

- Drømmer man om have et springvand, der ligner noget fra Versaille i sin forhave i Ringsted, kan man hurtigt realisere drømmen ved at køre til byggemarkedet og købe materialer, siger kunstneren og slår fast:

- Man skal huske at drømme stort.