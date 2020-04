Når Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm må åbne igen, er der allerede nu lagt planer for, hvordan man fra linje 1 ved indgangen og på resten af museet kan sikre, at gæster og frivillige kan holde god afstand til hinanden. Foto: Anne Wandahl

Sporvejsmuseum skubber sæsonstart

03. april 2020

Danmarks eneste sporvejsmuseum plejer at åbne i aril. Nu bliver det tidligst til maj.

Af Anne Wandahl Det skulle have været den store åbning for en ny sæson den 25. april. Men også Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm ved Ringsted må bøje sig for, at coronavirussen lige nu vælter mange planer.

- Vi har valgt at udskyde åbningen foreløbig til store bededag den 8. maj, oplyser Mikael Lund, formand for museets bestyrelse.

Det har været en svær beslutning.

- Vi har gået og ventet og talt på knapper, om vi skulle åbne som planlagt eller ej, men da så Tivoli meldte ud, at de også udskyder sæsonstarten, valgte vi at lægge os i slipstrømmen af Tivoli og de andre store attraktioner samt regeringens anvisninger. Derfor åbner vi store bededag, siger Mikael Lund.

Hårdt men håbefuldt

Cirka 25.000 mennesker plejer at besøge sporvogne, busserne og alle museets mange frivillige hver sæson, der normalt løber fra omkring påske til efter efterårsferien og desuden til en juletræsweekend i december.

Sporvejsmuseet lever af entreindtægterne, salg fra sporvognscafeen og kiosken, samt midler fra arv og/eller fonde og lignende.

Entreen er billig i forhold til, hvad man skal lægge andre steder for en dags oplevelser, men derfor bliver det alligevel til vigtige penge, når sæsonen nu bliver kortere.

- Vi budgetterer med 5000 færre besøgende. Det er cirka 600.000 kroner i tabt indtægt. Det vil betyde, at der er projekter og byggerier, vi ikke kan lave, forklarer Mikael Lund.

Alt er dog ikke helt sort. Sporvejsmuseets medarbejdere er alle sammen frivillige, også formanden.

Ingen får en eneste krone for arbejdet, så der er ingen udgifter til lønninger, og man kan jo ikke fyre frivillige, så det har heller ikke været nødvendigt at skulle ud i den altid væmmelige situation at skulle afskedige nogen.

- Cirka 95 procent at vores gæster er fra Danmark. Vi er derfor heller ikke afhængige af udenlandske turister og krydstogtskibe, som mange andre attraktioner er, siger Mikael Lund.

Hvordan folk så reagerer, og om man kommer på museet, når Danmark åbner gen, kan ingen jo gøre andet end at gisne om i øjeblikket.

Men de skal i hvert fald have en god oplevelse, som man plejer.

Et begrænset antal frivillige er derfor i gang med at gøre klart til sæsonstarten. De skal overholde afstandsreglerne og så videre. Derfor kommer der kun en tredjedel af det normale antal frivillige, men de kommer og de er igang.

- Vi er optimistiske. Vi tror på, at den måde, Danmark har grebet coronavirussen an på, betyder, at vi kan begynde at åbne langsomt snart, siger Mikael Lund.