Sporvejsmuseet åbner med vrinsk

Ringsted - 24. april 2021 kl. 13:19

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm nord for Ringsted åbner sæsonen 2021 Kristi Himmelfartsdag 13. maj - tre uger senere end den oprindeligt planlagte premieredag. Forsinkelsen har samme årsager som en endnu større forsinkelse af museets åbning sidste år: Corona-pandemien, som verden og Danmark stadig skal tage hensyn til.

Men når Sporvejsmuseet åbner, sker det med mange vrinsk! De ældste bevarede sporvogne og omnibusser trækkes med ægte hestekræfter. På åbningsdagen er det den lille københavnske hestesporvogn, der giver museets besøgende mulighed for at opleve kollektiv transport, som den var for mere end 100 år siden, inden verden gik af lave. Bare to dage senere er det den bevarede københavnske hestetrukne omnibus, der er i trafik mellem Sporvejsmuseet og Skjoldenæsholm hovedgård. Der er mobiliseret ægte hestekræfter i alt 15 gange i løbet af sæsonen 2021.

På åbningsdagen Kristi Himmelfartsdag og de følgende tre dage er der i museets busudstillingshal arrangeret udstilling af skinnegående trafik i lille skala i form af modeljernbaner.

Ud over køreture med forskellige elektriske sporvogne og busser byder Sporvejsmuseet på en række særlige oplevelser sæsonen igennem, deriblandt besøg af historiske motorkøretøjer, der er mindst 50 år gamle og dermed fra de gamle sporvognes storhedstid. Første veterantræf i sæsonen 2021 er lørdag 15. maj, to dage efter åbningsdagen. De gamle biler af mange forskellige mærker parkeres i museets lange museumsgade, hvor de er med til at skabe et historisk gadebillede, som passer til gadens butiksudstillinger fra 1940erne, 1950erne og 1960erne. Samme dag, lørdag 15. maj, er der musikalsk underholdning af 1960er-bandet Swinging Back Beats. Samme gruppe af modne herrer spiller også ved sæsonens andet veteranbiltræf, lørdag 31. juli.

Sporvejsmuseets udstilling markerer, at det i år er 50 år siden, at hovedstadens næstsidste sporvognslinie - linie 7 - blev omstillet til busdrift. I november 1971 - ligeledes for 50 år siden - blev de to aarhusianske sporvognslinjer omstillet til busdrift, hvorefter kun den københavnske sporvognslinie 5 var tilbage. Den tredje danske sporvejsby, Odense, erstattede sine sporvogne med dieselbusser allerede i 1952.

I udstillingen markeres desuden, at moderne sporvogne - letbaner - er på vej netop i Odense. Aarhus har siden 2019 haft mere end 100 kilometer letbane i drift i byen og dens store opland. Hovedstadsområdet kan se frem til at få den kollektive transport suppleret med 28 kilometer letbane fra 2025. En smagsprøve på fremtiden kan opleves i en af Sporvejsmuseets store sporvognsremiser, hvor museets gæster kan se og prøvesidde en model i fuld størrelse af den forreste fjerdedel af et letbanetog.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er åbent lørdage, søn- og helligdage kl. 10-17. Museet er ligeledes åbent fredag 14. maj. Sporvejsmuseet ligger ved Jystrup, omtrent midt mellem Roskilde og Ringsted. Der kan læses mere på www.sporvejsmuseet.dk