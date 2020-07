Sporvejsmand er hjemme efter eksil med smil og stil

Søren Palsbo glæder sig meget til dagen. Det er nemlig første gang i mange måneder, at Søren Palsbo selv ser det museum, som han i så mange år har været frivillig medarbejder og pressetalsmand for. Og det er sjældent, at sæsonen når helt hen i enden af juli måned uden hans tilstedeværelse.

- Vi har en lille bid af Paradis i Østerlars, og så er der mere luft mellem folk på klippeøen, end der er i den store by, forklarer Søren Palsbo om baggrunden for at rejse så langt væk fra bopælen i hovedstaden.

De dejlige dyr

Når man nu skal isolere sig for at undgå smittespredning, er det et godt ikke alene at have et sommerhus på solskinsøen, men også et hus med nogle herlige naboer til at underholde sig med gennem isolationstiden.