Ringsted Sport Center er i gang med en omfattende udviklingsplan. Her vil et nyt brugerråd med plads til uorganiseret idrætsgruppe blive hørt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Sportscenter vil give plads til mountainbikere og skatere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sportscenter vil give plads til mountainbikere og skatere

Ringsted - 24. marts 2021 kl. 17:44 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Ved det kommende årsmøde i maj vil Ringsted Sport Center nedlægge den eksisterende bestyrelse og i stedet oprette et nyt brugerråd. Det nye brugerråd skal sikre bedre involvering af sportscentrets brugere, blandt andet af de brugergrupper, som ikke formelt er organiseret som en forening.

Planen er, at nye typer idrætsudøvere skal inddrages mere:

- I gamle dage dyrkede man idræt i en forening, og derfor er det i dag kun formelt nedsat folkeoplysende foreninger, der er repræsenteret i bestyrelsen i Ringsted Sport Center. - Men i dag bruges Ringsted Sport Center både af organiserede foreninger, af løst organiserede brugergrupper eller brugere, som slet ikke er organiseret, siger leder af Ringsted Sport Center Christian Abildgaard i en pressemeddelelse fra Ringsted Kommune.

Han tilføjer: - Den måde, der dyrkes idræt på i dag, skal også afspejle sig i den måde, vi på Ringsted Sport Center er i dialog med brugerne. Derfor giver det god mening at oprette et nyt brugerråd i stedet for den eksisterende bestyrelse. - Med det nye brugerråd med to ekstra pladser vil vi gerne i dialog med flere af sportscentrets brugere, så de aktive fællesskaber, der bruger Ringsted Sport Center, bliver involveret, når der skal tages beslutninger om centerets fortsatte udvikling.

Sådan kommer du med Ringsted Sport Center holder årsmøde onsdag den 19. maj, hvor det nye brugerråd formelt bliver oprettet.

Man håber at kunne afholde mødet fysisk i Ringsted Sport Center.

Bestyrelsen i Ringsted Sport Center opfordrer alle interesserede til at stille op til brugerrådet. Der er to ekstra pladser til uorganiserede grupper.

Hvis man tilhører en »uorganiseret idrætsgren« skal du sammen med andre på forhånd vælge en mulig repræsentant.

Man kan få flere oplysninger hos Christian Abildgaard på: 27 46 77 20. Ny national tendens Ringsted Sport Center er netop nu i gang med en større udviklingsplan. Det gælder blandt andet en ændring af udenomsarealerne, som der lige nu er indkommet 80 forslag til. Her skal også være plads til forslag fra de uorganiserede idrætsgrupper.

- Vi kan se på de nationale tendenser, at der er absolut et potentiale. Grupperne findes også i Ringsted, og dem vil vi gerne i dialog med. Vi synes, vi har nogle muligheder for at stille faciliteter til rådighed her, som er centralt beliggende, og samtidig kan vi gøre det mere attraktivt for de her grupperinger, siger Christian Abildgaard til DAGBLADET Ringsted.

Sportscenterlederen nævner i flæng skatere, som allerede er på sportscentrets arealer, men det kan også være mountainbikere eller løbere, der mødes om søndagen efter aftale over Facebook.

- Vi har et kæmpe areal specielt udendørs. Nogle af de henvendelser, vi får i forbindelse med vores projekt om at udvikle udearealerne, får vi for eksempel fra skatermiljøet. Vi har også fået henvendelser fra andre grupper, der ikke er her i dag.

Synergieffekt er god Ved at bringe traditionelle idrætsudøver sammen med de nye grupper, kan der opstå nye ting:

- Det har en god synergi, når man bringer sådan nogle foreninger sammen. Og i sidste ende kan foreningerne måske lukrere på det rent medlemsmæssigt. Nye kulturer kan inspirere af hinanden, lyder vurderingen.

Ved at skifte fra bestyrelse til brugerråd får man også ryddet op i de gamle vedtægter. Engang havde bestyrelsen for eksempel ansvar for økonomien. Det er lederen af sportscentret, der har det ansvar.

Formand for den nuværende bestyrelse i Ringsted Sport Center Karsten Hvidesten Trampedach tilføjer, at det nye brugerråd også vil være i dialog med politikerne:

- Brugerrådet skal også være brugernes talerør over for Byrådet i Ringsted Kommune, så vi brugere kan komme med ønsker og forslag til tiltag til politikerne, så vi også i fremtiden har et aktivt og levende sportscenter med en bred vifte af muligheder for sport og idræt.

Den nuværende bestyrelse vil gerne fortsætte i det nye brugerråd, hvis der er tilslutning til det, men der er tilføjet yderligere to pladser til det nye brugerråd.