Ringsted Festival vil gerne inddrage fodboldbanerne til campingområde under Ringsted Festival. Foto: Foto Thomas Olsen

Sportscenter og festival sendes til dialogmøde

Ringsted - 25. oktober 2019 kl. 15:31 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i tre forskellige fagudvalg besluttede torsdag aften at invitere Ringsted Festival og Ringsted Sport Center til et dialogmøde med borgmester Henrik Hvidesten (V) for bordenden. Det sker i et forsøg på at løse konflikten om, hvor campingpladserne til næste års Ringsted Festival skal ligge.

- Kort sagt handler det om, at vi skal prøve at facilitere en dialog mellem parterne og prøve, om man ikke kan afbøde noget af den bekymring, som fodboldklubberne har, så de kan blive betrygget i, at, hvis uheldet er ude, så ender det hele ikke i én stor mudderpøl, siger formand for Kultur- og Trivselsudvalget i Ringsted Kommune, Daniel Nørhave (DF).

Formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor (S) har tidligere sagt, at Socialdemokratiet bakker brugerne af området op. Men der er også opbakning til at forsøge sig med et dialogmøde.

- Hvis parterne kan finde frem til en løsning, vil vi selvfølgelig ikke modsætte os det, siger Per Flor, som samtidig mener, der skal afsøges andre muligheder for at finde en alternativ beliggenhed.

Et stort aktiv Også politikerne i Klima- og Miljøudvalget støtter dialogmødet.

- Det er jo et udtryk for, at Ringsted Festival er et stort aktiv for kommunen, og vores egne borgere har glæde af at komme der, lige som erhvervslivet har et mersalg i den periode. Der kommer også en del borgere udefra til byen, og mange Ringsted-virksomheder inviterer deres medarbejdere til festivalen, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R) om sit eget syn på festivalens betydning.

Ifølge DAGBLADET's oplysninger skal mødet holdes i begyndelsen af den kommende uge.

- Hvis der kan findes en løsning inden det næste byrådsmøde, vil det jo være godt. Det kan så blive nødvendigt, at de tre fagudvalg skal mødes ekstraordinært igen, siger Daniel Nørhave.

Direktør er positiv Ringsted Festival har et stort ønske om, at sportsarealerne skal fungere som campingområde, efter kommunen har solgt den jord, som festivalen tidligere brugte.

Den løsning er sportsklubberne imod. Ringsted Sport Centers bestyrelse har således meddelt, at man ikke mener, at campering på udendørsarealerne er forenelig med arealernes primære formål: at være til rådighed for brugerne. Man foretrækker en model, hvor der bruges så lidt af idrætsområdet som muligt.

Direktør for Ringsted Festival Anders Sørensen glæder sig imidlertid over invitationen til mødet:

- Det er positivt. Jeg synes, det lyder konstruktivt, siger han til DAGBLADET.

Ringsted Kommune ejer idrætsanlægget, og politikerne kan derfor beslutte, om man vil give Ringsted Festival mulighed for at råde over arealet til festival-camp.

