Marco Kekec fra Ferdinans Bøfhus holder åbent for take away. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Spisesteder har valgt forskellig corona-strategi: Her er åbent og her er lukket

Ringsted - 14. december 2020 kl. 09:46 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Raadhuskroen i Ringsted er lukket helt ned som følge af coronarestriktionerne, som trådte i kraft fredag kl. 16. Krovært Henrik Petersen oplyser, at Raadhuskroen i modsætning til forårets nedlukning dropper take away trods muligheden for at få lønkompensation.

- Tiden er meget anderledes nu her. Der var lidt mere optimisme i marts, hvor folk støttede og hjalp hinanden, siger han.

De nye restriktioner betyder, at restaurantens fyldte ordrebøger med ét blev ubrugelige.

Kan ikke svare sig Alle madleverancer til selskaber ude af huset er annulleret, og stemningen er trykket.

- Vi er kede af det, og det er trist, at vi må lukke helt ned, men vi tror ikke, der vil være nok gang i den til, at det kan svare sig at have take away, siger Henrik Petersen.

Først 4. januar 2021 må Henrik Petersen og fru Birgitte atter byde på smørrebrød og flæskesteg.

Hvis coronaen tillader det. Det er lang tid for en krovært, som aldrig rigtigt har holdt fri i de 33 år, han har været indehaver af Raadhuskroen.

- Det bliver meget anderledes. Jeg har aldrig prøvet at holde fri i julen, og jeg ved endnu ikke, hvad jeg skal bruge tiden på. Jeg plejer at komme træt hjem 24. december klokken 15. Nu bliver jeg nok anderledes frisk, siger Henrik Petersen, som trods alt har haft en godkendt sæson.

- Vi er kommet godt igennem det her år. Vi har været heldige, siger han.

Raadhuskroens ni ansatte er sendt hjem med fuld løn.

Bøfhus fortsætter Hos Ferdinands Bøfhus fortæller restaurantchefen, at man har tænkt sig at fortsætte driften af restauranten med take away.

Weekendens 200 reservationer i restauranten måtte dog annulleres.

- Der var ikke andet at gøre. Vi havde nået at bestille råvarer hjem til en af de travleste weekender på året, men vi må naturligvis følge anvisningerne, siger Marco Kekec.

Han havde travlt med at sende mails og foretage telefonopkald til alle, der havde booket bord. Sidste mail blev sendt klokken to natten til fredag.

- Vi håber selvfølgelig, at mange vælger take away som løsning, når de ikke kan spise i restauranten, siger Marco Kekec, som drager nytte af erfaringerne fra forårets nedlukning.

- Det var meget værre første gang. Nu kender vi omfanget og er meget godt gearede, men selvfølgelig er vi kede af at sige nej til alle de gæster, fortsætter han.