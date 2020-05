Se billedserie Lu Li (der kaldes Lilly) og Zhitao Hao (der kaldes Tao) vil satse mere på udendørs servering i Oishii. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Spisesteder: Vi glæder os til at få siddende gæster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spisesteder: Vi glæder os til at få siddende gæster

Hos Ringsteds restauranter glæder man sig til at byde siddende gæster velkomne i næste uge, men man frygter også, at der ikke vil være nok.

Ringsted - 16. maj 2020 kl. 09:16 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når restauranter, cafeer og værtshuse fra mandag 18. maj må slå dørene op for siddende gæster, bliver det igen muligt at få sig en god bid brød eller en kold bajer i Ringsted.

Hos byens centrale restauranter Oishii, Italy Italy, Rådhuskroen og Café Korn glæder man sig enormt meget til at byde gæster velkommen efter lang tid med mad-ud-af-huset.

For som Henrik Petersen fra Rådhuskroen siger: - Selvom det er gået nogenlunde med vores takeaway, er det langt fra det samme som at have siddende gæster i restauranten. Hyggen og samværet går simpelthen tabt, og så drikker folk langt mindre, når de bare kommer og går, siger krofatteren.



Henrik Petersen fra Rådhuskroen er spændt på, hvordan genåbningen af restauranten kommer til at forløbe. Foto: Thomas Olsen



Ligesom mange af byens øvrige restauranter har han holdt gryden i kog under coronakrisen gennem takeaway. Henrik Petersen ved dog endnu ikke, hvorvidt eller hvordan han vil åbne sin kro i Sct. Bendtsgade i næste uge.

- Vi er nervøse for at fyre op for personalet, og så ikke have noget at lave, siger Henrik Petersen og tilføjer:

- Regeringens udmelding er kommet meget pludselig, men det er klart, at vi alle sammen gerne går i gang igen. Hvordan ved vi bare ikke helt endnu.

Stadig stærke strå På Torvet ligger cafékæden Café Korn, og her glæder man sig som "børn til jul" til den kommende uge.

- Først og fremmest glæder vi os helt enormt meget til at byde vores gæster velkomne og til at servere god og lækker cafemad. Dernæst har vi naturligvis tænkt os at følge regeringens anbefalinger, siger Morten Poulsen, der er medejer af cafékæden, som også har afdelinger i Slagelse, Roskilde, Holbæk og Hundige.



Der bliver ikke plads til lige så mange borde og stole foran Café Korn på Torvet som på dette billede fra 2018. Foto: Thomas Olsen



På alle caféer gælder, at der bliver nok afstand mellem bordene, plexiglas ved baren og sprit ved ind- og udgangen, som følge af den fortsatte coronakrise, der trods direktørens optimisme også har ramt hans forretning.

- Det er et hårdt økonomisk slag for enhver restauratør. Hjælpepakkerne har dog gjort, at vi har kunne hjemsende vores medarbejdere med løn, så det ikke også skulle blive et økonomisk slag for dem, siger Morten Poulsen og tilføjer:

- Café Korn står stadig stærkt, og vi har stadig ambitioner om at åbne flere steder på Sjælland, siger Morten Poulsen.

Han slår medio juni dørene op for en afdeling af cafekæden i Helsingør.

Tak til stamkunderne Hos Oishii Sushi ved forpagterne ikke helt, hvordan de skal åbne for siddende gæster. Det er dog sikkert, at de dækker op til frokost og aftenspisning fra tirsdag.

Fakta Restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet.

Skal indrettes så der er en meters afstand mellem forskellige selskaber.

Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de kan have mere end 15 minutters ansigt-til-ansigt kontakt med en medarbejder.

Hygiejneregler skal overholdes.

Alle serveringssteder skal lukke senest kl. 24.

- Vi skal sørge for at overholde retningslinjerne og gøre vores for, at det bliver så tryg en oplevelse som muligt, men det bliver meget anderledes end før, siger Lu Li, der ejer sushirestauranten på hjørnet af Sct. Hansgade og Tinggade.

- Vi har gået og målt lidt op, så vi kan bruge halvdelen af siddepladserne og så fokusere meget mere på udeservering, hvis vejret ellers tillader. Det er selvfølgelig ikke alle siddepladser, vi kan stille op, men det er langt bedre end at holde lukket, siger hun og glæder sig over den store støtte, sushi-restauranten har fået fra stamkunderne under coronakrisen.

- Vi var bekymrede for, om folk overhovedet turde at komme ned og hente takeaway, men det viste sig, at det gjorde de, så tak for det, siger hun og tilføjer:

- Nu glæder vi os til at gå skridtet videre og tilbyde dem en siddeplads fra på tirsdag, siger Lu Li.

Utydelige regler Maurizio Mosconi, der ejer Italy&Italy på Torvet, vil ligesom de andre restauratører følge sundhedsstyrelsens retningslinjer om en meters afstand ved at fjerne enkelte borde.

Han synes dog godt, reglerne kunne have været mere tydelige.



Hos Italy&Italy er Maurizio Mosconi i gang med at sætte bordene med passende afstand. Foto: Thomas Olsen



- Vi åbner mandag, og jeg er ved at sætte mig ind i de regler, der er kommet. De er meget uklare, for man skal både tage højde for en meters afstand fra bord til bord, mens hver gæst skal have to kvadratmeter, siger Maurizio Mosconi og tilføjer:

- Så hvad skal jeg egentlig prioritere?

Han opfordrer sine gæster til at bestille bord på forhånd for bedre at kunne styre antallet i den italienske restaurant på Torvet.

Italy Italy har eksisteret i 30 år og har aldrig haft lavere omsætning end i de sidste to måneder.

- Mens vi har kørt takeaway, har jeg ikke fået nogen løn, og jeg har kun haft en fuldtidsmedarbejder. Vores omsætning er faldet så meget, at vi ikke ville kunne fortsætte med den høje husleje, vi har, siger Maurizio Mosconi og slutter:

- Jeg håber, at vi kan få del af en hjælpepakke, for ellers overlever vi ikke meget længere.