Spisested får coronabøde

Ringsted - 23. september 2020 kl. 16:39 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ejer af et af spisestederne i Ringsted får en bøde for at overtræde restriktionerne i forbindelse med coronavirussen.

Det sker, efter at en af politiets patruljer tirsdag eftermiddag tog en runde med tilsyn forskellige steder for netop at se, om alt bliver overholdt.

På spisestedet konstaterede patruljen, at der ikke var opsat informationsmateriale, som anviser, hvor mange gæster, der må opholde sig i lokalet af gangen.

Medarbejderen, som ekspederede, brugte godt nok mundbind, men havde ikke handsker på under tilberedningen af madvarer uden emballage.

Virksomheden blev derfor sigtet for at overtræde reglerne i viruslovgivningen med den lange titel »Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19«.

Virksomheden kan forvente en bøde i sagen, og i coronasager er det i udgangspunktet et firecifret beløb afhængig af overtrædelsen og virksomhedens størrelse, dog ikke under 3000 kroner, oplyser pressetalsmand i politiet, Martin Bjerregaard.