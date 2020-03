Dorthe Daugaard holder MS middag til fordel for Scleroseforeningen den 8. marts. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Spis med og støt Scleroseforeningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spis med og støt Scleroseforeningen

Ringsted - 03. marts 2020 kl. 11:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan man støtte Scleroseforeningen ved at deltage i en MS (Multipel Sclerose) middag lokalt.

Der er lige nu en kampagne, hvor der indsamles penge til forskning indenfor scleroseområdet. I den forbindelse holdes der middage rundt i det danske land.

Lokalt har Dorthe Daugaard valgt at deltage og lave en indsamling til fordel for Scleroseforeningen.

Derfor inviterer Dorthe Daugaard til MS middag søndag den 8. marts klokken 18.00 lokalt i Ringsted. Middagen koster 100 kroner per person, og beløbet går ubeskåret til Scleroseforeningen.

Tilmelding foregår direkte til Dorthe Daugaard på mobil 50 52 19 89.

MS MIDDAG handler om nærvær og tid til samtale, hvor alle samtidig er med til at gøre en forskel for de mere end 16.000 mennesker med sclerose og deres pårørende, som har sygdommen tæt inde på livet.

Derfor vil Dorthe Daugaard og alle MS værter forsøge at indsamle så mange penge som muligt til forskning i sclerose og dermed være med til at forbedre tilværelsen for de mennesker med sclerose og deres pårørende, som kæmper med sygdommen hver dag.

Sclerose er en sygdom, som rammer stadigt flere danskere. Hver dag får to nye danskere stillet diagnosen. Antallet af danskere med sclerose er nu fordoblet på bare 20 år.

Dorthe Daugaard har en tæt veninde, som hun har kendt gennem 11 år, og som desværre er ramt af sclerose. Derfor vil Dorthe Daugaard gerne sætte fokus på dette område.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i middagen, er det muligt via

/fundraisers/dorthe-s-middag2 at indbetale et beløb til støtte for Scleroseforeningens arbejde.