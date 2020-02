Anklageren i retten i Roskilde krævede de tre medlemmer varetægtsfængslet. De nægtede sig skyldige. Foto: Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Spionage-sag: Svært bevæbnet politi mandsopdækkede ret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spionage-sag: Svært bevæbnet politi mandsopdækkede ret

Ringsted - 04. februar 2020 kl. 14:22 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Roskilde blev bevogtet af svært bevæbnet politi, da pressefolk og tilhørere ankom til retssal 1 i Retten i Roskilde mandag morgen.

Læs også: Irans ambassadør har været til møde om spionage

Både ved indkørslen, rundt om retsbygningen og inde i bygningen stod betjente i skudsikre veste og med maskinpistoler. POLITI stod der med tydelig skrift på bluser og jakker.

Inde i retssalen var tilhørerpladserne fyldt op. Her sad blandt andet familiemedlemmer til de tre sigtede iranere.

De tre personer på anklagebænken er sigtet for at have spioneret i Danmark på vegne af Saudi-Arabien i en periode fra 2012 til 2018. De er sigtet efter henholdsvis paragraf 108 stk. 1 og paragraf 136 i straffeloven.

Før retsmødet gik i gang talte de forskellige parter lavmeldt sammen indbyrdes.

De sigtede ankom en efter en. En af dem fik lov at gå hen og give sine familiemedlemmer et knus. De var alle blevet anholdt tæt på klokken 10 mandag formiddag.

To modtog tolkebistand under retsmødet.

Samlede oplysninger Paragraf 108 stk 1 regnes for den »milde« spionageparagraf. De sigtes for »I forening at have sat den saudiarabiske efterretningstjeneste til at virke på dansk område, idet de samlede oplysninger om personer og virksomheder og videregav dem«

Paragraf 136 handler om tilskyndelse til forbrydelser. Det handler om at »de tre sigtede i september 2018 offentligt skulle have billiget angrebet begået på en militærparade i Iran, hvor et ukendt antal militærpersoner blev dræbt og såret«.

De tre nægtede sig skyldige. Anklager Rune Rydik anmodede derefter om nedlæggelse af navneforbud og om at lukke dørene for offentligheden. Forsvarerne tilsluttede sig dette.

- Jeg kommer til at nævne navne på konkrete personer, som der har været udleveret oplysninger om til den saudiarabiske efterretningstjeneste. Kommer de frem, kan det bringe deres sikkerhed i fare, lød det fra anklageren.

Statslige aktører Men der var også andre - internationale - hensyn at tage:

- Der er tale om en sag med statslige aktører på begge sider med en betydelig kapacitet. De skal ikke have mulighed for at gøre sig bekendt med sagen, plæderede Rune Rydik.

Pressen protesterede principielt imod begge dele, men især imod navneforbuddet, der i sin traditionelle form ville omfatte muligheden for at identificere personerne. Det ville gøre det umuligt for pressen overhovedet at omtale sagen, der - som oplyst på PET's pressemøde mandag eftermiddag - strækker sig tilbage til efteråret 2018.

Dommer John Larsen besluttede efter en pause, hvor parterne havde voteret indbyrdes, at navneforbuddet kun skulle omfatte selve navnene på de sigtede.

Derefter måtte presse og tilhørere forlade salen, og sagen fortsatte for lukkede døre.

relaterede artikler

Ekspert: Anholdelser af iranere sender et klart signal 04. februar 2020 kl. 14:20

Eksil-Iranere anholdt og sigtet for spionage mod Danmark 04. februar 2020 kl. 04:14

Tre personer sigtes for spionage for Saudi-Arabien 03. februar 2020 kl. 15:09