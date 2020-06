Spion-dømt med bredside til PET: Godt danskerne fik øjnene op

Den 40-årige norsk-iranske mand, der i Retten i Roskilde blev dømt skyldig i spionage og medvirken til forsøg på manddrab, valgte at benytte sin ret til at udtale sig, efter at forsvarer og anklager i sagen havde procederet for strafudmålingen, men inden retten havde trukket sig tilbage.

- Det er forsvareren, der har til opgave at forsvare mig. Men jeg har en bemærkning vedrørende PET, som i 14 år har beskyttet nogle mennesker velvidende, at de har begået terroristiske aktiviteter, fremførte den tiltalte via en tolk.

Han henviste til, at den iranske stat allerede i 2008 bad om klart svar vedrørende sagens forurettede, en eksil-iransk mand, der har boet i Ringsted i en årrække.

- Man har tiltalt mig for at have udvekslet billeder og oplysninger med Iran. Men det har ikke været muligt at bevise et samarbejde med Iran. Man er kun kommet med påstande. Allerede første dag nægtede jeg at have kontakt med Iran. Det var en personsag mellem mig og den forurettede. Det har intet med Iran at gøre.