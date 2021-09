To kaniner og en baby i favnen på Angorahusets "spindekvinder", der transformerer kaninpels om til det blødeste uld. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

»Spindekvinder« blev bragt sammen af superbløde kaniner

En spinderok er i fuld gang i baggrunden, så der er støj i huset, da jeg får fremstammet, at jeg er lidt »udenforstående«. Ja, faktisk er jeg på bar bund, tænker jeg. En nyankommen i et fremmed og eksotisk univers.

Dorthe L. Brynningsen misforstår og tror jeg joker.

- Hvad siger du? »Uldforstående«?

- Nej, uden-forstående, retter jeg, imens jeg stirrer på kvinder, der enten er i fuld gang med at sortere uldtotter på gulvet eller spinde ude i hjørnerne i Angorahuset i Kværkeby.

Spindekvinderne mødes engang imellem i Angorahuset. Foto: Jens Wollesen

Her taler vi ikke om den populære motions- og træningsform »spinning«, som fotografen ellers troede var på tapetet i det hyggelige bindingsværkshus, men derimod det sjældne håndværk, der transformerer tykke uldtotter om til fine garnnøgler.

Og i processen efterlader krop og sind dejligt afspændt,spørger man én af de fremmødte.

- Det er meget beroligende at spinde, men jeg gør det også ud af skaberglæde. Man skal i hvert fald ikke gøre det, fordi det kan betale sig. For det kan det på ingen måde, forsikrer Margrethe Werk, der søndag eftermiddag er mødt op sammen med andre entusiaster fra nær og fjern for at spinne.

- Det er den rene mindfulness, men omvendt kan jeg ikke sidde stille uden at strikke eller spinde. Jeg har vænnet mig til at have noget mellem hænderne, siger hun.

Tilbage til gamle dyder Dorthe L. Brynningsen ejer og driver Angorahuset her fra hjemmeadressen, og webshoppen med alle de uldne fristelser, er faktisk blevet så meget en succes, at hun ikke laver meget andet i sin fritid.

- Jeg tror, at mange unge mennesker har brug for at drosle lidt ned og træde tilbage i tiden. Man er blevet mere opmærksom på, at det ikke bare handler om at gå ned og købe et færdigt produkt, men nørkle med det fra bunden, siger Dorthe L. Brynningsen og slår fast:

- Det er enormt tilfredsstillende at gøre det hele selv.

Spinderok, hjulrok eller rok er et redskab til at spinde, det vil sige sno, fibre til tråd og garn. Tråd og garn bruges særlig til vævning og strikning. Foto: Jens Wollesen

Som noget nær den eneste i landet har Dorthe L. Brynningsen også opdræt af angorakaniner, hvis pels imellem to strikkepinde gerne skal blive til bamsebløde gevandter.

- Først købte jeg en, og så blev én til to, og nu har jeg rigtigt mange kaniner, som jeg udelukkende bruger til produktion. Mine børn har aldrig haft dem som kæledyr, siger hun og tilføjer:

- Vi er ganske få, der spinder angorauld. Det er en lille niche efterhånden, nok fordi det ikke rigtigt kan svare sig i forhold til, hvor meget tid, man lægger i det.

Griber om sig Tre kaniner giver 300 gram garn eller »lige nok til tre trøjer i størrelse small med store pinde«, som Maja Hulstrøm siger.

Siden hun begyndte at spinde for tre år siden, har interessen grebet om sig.

- Det ville være rigtigt ærgerligt, hvis det går i glemmebogen, når man får så meget ud af det. Om man sidder med en lille smule uld og en håndrokke, eller gør det til mere, kan man roligt sige, at det griber om sig, siger Maja Hulstrøm, der i dag har en webshop, hvor hun sælger angorauld fra tre kaniner.

Og som hun slutter overfor journalisten, der nu er blevet lidt mere »uldforstående«:

- Det var kaninerne, der bragte os sammen.