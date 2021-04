Spillested savner svar: Vi er i kamp mod tiden

Kulturliv: Der er gået to dage, siden en ekspertgruppe fremsatte sine anbefalinger til den snarlige genåbning af kulturlivet. At hverken regeringen eller resten af Folketingets partier endnu ikke har taget stilling til anbefalingerne kommer bag på Marius Byriel, leder af Ringsted Kongrescenter. Han efterlyser klare retningslinjer for afvikling af spillestedets arrangementer, hvor 80-90 er udskudt fra sidste års kalender.

- Jeg er oprigtigt ked af, at man ikke har mere forståelse for kulturlivet. Hvis jeg havde været politiker, ville jeg have reageret hurtigere på ekspergtruppens indstilling, for det sætter os i en svær kamp mod tiden, siger Marius Byriel, der åbner Ringsted Kongrescenter og sæsonen med en udsolgt koncert med Dizzy Miss Lizzy allerede den 6. maj.