Det blev vel modtaget, da Ringsted Kvartetten en torsdag aften i marts spillede for folk bag vinduer og altaner i Søgade i Ringsted. Siden har de spillet flere andre steder, og nu bliver beboerne på Hyldegårdsvej også musiceret. Foto: Per Christensen

Spillemænd vil igen fornøje i foråret

Så derfor pakker de fire messingblæsere igen instrumenterne og drager ad med noder og stativer. Denne gang er på søndag den 5. april, og turen går til Hyldergårdsvej i Ringsted for at spille for de fortrinsvis ældre mennesker i husene på vejen.

Hele ideen er at sprede noget glæde med sang og musik i de her coronatider. Derfor må andre end beboerne på vejen gerne støde til og synge med, men man skal også denne gang stå i sikker afstand fra hinanden.

What a wonderful world og

Let it be, fortæller kvartettens Holger Beck.