Spillemænd fik mange smil og stille sang

Ringsted - 20. marts 2020 kl. 00:41 Af Anne Wandahl

»Det er i dag et vejr et sooooooolskins vejr«, lød det højt i bygaderne i Ringsted torsdag aften fra Ringsted Kvartettens blæsere.

Det er godt nok mørkt og koldt i vejret, men de fire musikanters initiativ med at sprede musikalsk varme og humør i disse coronatider blev modtaget i præcis den ånd, det var tænkt:

En mulighed for, at folk inde i lejlighederne i »Bananen« i Søgade, i Tinggade og på Lilletorv for en stund kunne slå vinduet op eller stille sig ud på altanen og synge med til musikken fra Leif Holde på cornet, Holger Beck på trombone, Troels Mølgaard på flygelhorn og Niels Holdt på »minitubaen« euphonium.

Men de humørspredende musikanter blev også mødt af en god snes borgere nede på gaden, som sang med i behørig afstand fra hinanden.

Som i krigens tid

Nogle kom forbi vel forberedt med sangteksterne printet ud på forhånd og en pandelampe til at læse dem med.

En del stod med teksterne på mobiltelefon og sang med.

Grete Jacobsen fra en af nabogaderne havde hverken print eller mobil med, men en fuldstændig nagelfast holdning til, at den slags initiativer bakker man op om. Også selv om man er 89 år og ikke kan gå uden rollator.

- Jeg lagde i den grad mærke til det, da jeg læste om det i avisen. Det er sådan en god ide. Jeg kunne slet ikke lade være med at komme. Det er ligesom dengang under krigen, da jeg var barn, og vi gik til alsang. Jeg boede i Viborg dengang, og jeg husker, at der kom hundredevis af mennesker for at synge sammen, fortæller Grete Jacobsen.

Alsangen under anden verdenskrig var en folkelig, fredelig protest mod besættelsesmagten, for det er nu engang vanskeligt for modstanderen at slå hårdt ned på nogle, der synger.

I dag bekæmper verden en virus. Corona er nok ligeglad med fællessang. Men det er Grete Jacobsen ikke.

Hun er fornøjet over, at Ringsted Kvartetten spillede de gode klassikere som »Det er i dag et vejr«, og »Når vinteren rinder i grøft og i grav«.

- Jeg kender alle melodierne, men jeg kan bare ikke huske alle teksterne. Jeg håbede, de blev delt ud på papir. Næste gang husker jeg min højskolesangbog, siger Grete Jacobsen.

For hun er klar til at klæde sig godt på, og drage af sted med dårlige ben og sin rollator, hvis Ringsted Kvartetten gentager den gode ide.