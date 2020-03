Foto: Per Christensen

Det blev sådan en fin sangsceance, da Ringsted Kvartetten spillede op til forårssang torsdag aften i blandt andet Tinggade. Søndag klokken 14 spiller de igen i Prinsessevænget. Foto: Per Christensen

Spillemænd blæser igen coronafrygten en lang march

Det gik så fint med aftensang i Ringsted bymidte torsdag aften, at Ringsted Kvartetten har besluttet at spille for folk igen.