Spektakulært naturhus får Miljøstyrelsens blå stempel

Ringsted - 05. marts 2021 kl. 14:05 Af Ulla Jensen

Miljøstyrelsen har givet dispensation til opførelse af et arkitekttegnet naturhus ved Traktørstedet i Vrangeskov nord for Ringsted. Det fremgår af en afgørelse, som DAGBLADET Ringsted har fået aktindsigt i.

En borgergruppe bestående af styregruppen fra landsbyklyngen Søskovlandet, som er knyttet til fire landsbyer i kommunen, og andre med interesse for sagen har arbejdet for projektet i cirka to år. Efter at Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i 2019 gav tilsagn om projektstøtte, er det nu også lykkedes at få dispensation fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har dispenseret fra den restriktive paragraf 11 i skovloven.

I afgørelsen har styrelsen lagt særlig vægt på, at Naturhuset er placeret i offentligt ejet bynær skov, at der er tale om et almennyttigt non profit-formål og et projekt konkret, der skaber et bynært multifunktionelt grønt mødested til fri afbenyttelse for lokale foreninger, institutioner og for den almindelige skovgæst.

Dermed er vejen banet for, at Ringstedborgerne kan indlede processen for et kommende hus med plads til aktiviteter i naturen og med mulighed for at mødes indendørs og under halvtag midt i skoven. Huset skal bygges ind i skrænten tæt på Haraldsted Sø.

I øjeblikket afventer projektet svar på en ansøgning om yderligere økonomisk støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Derefter kan arbejdet med at finde frem til den endelige udformning af huset fortsætte. Projektet skal godkendes af Miljøstyrelsen, før det opføres.