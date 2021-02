Se billedserie FDF børn- og unge i alderen 10-17 år har fået pandekageudfordringen, hvor de skal lave tegninger med dejen. Foto: Anja Faurschou Schneller

Send til din ven. X Artiklen: Spejdermøder bliver holdt på Zoom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spejdermøder bliver holdt på Zoom

Ringsted - 05. februar 2021 kl. 09:11 Af Susanne Christensen Kontakt redaktionen

Ringsted: FDF-spejderne i Ringsted har i den grad sat handling bag statsministerens budskab om at stå sammen hver for sig.

Frem for at sætte foreningen i bero, møder Puslinge, Tumlinge, Pilte, Væbnere, Seniorvæbner og Senior online via Zoom hver tirsdag til fem kvarters læring og leg.

- Vores medlemmerne kommer i høj grad for det sociale. Vi kan tydeligt mærke, at de nyder at se os og hinanden. Vi har endda fået et nyt medlem. Jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre under nedlukningen, men det kunne det, siger leder Anja Faurschou Schneller.

Aktiviteterne udfordrer stadig for krop og sind. Blandt andet skal børnene bage en kage, hvor reglerne er, at de skal udføre en opgave for at kunne tilsætte en ingrediens.

Det kræver ti englehop at sukker og for at kunne tilsætte mel skal de løse en gåde.

Derudover har børnene fra alle grupperne spillet banko sammen og lavet deres egen version af Klipfiskerne med programmet Kahoot.

Der er stor opbakning til den nye online måde at gå til spejder. Blandt de større børn deltager stort set alle hver gang, blandt de mindste er det mindst halvdelen.

Ikke kun reb og rafter

For de yngste spejdere er onlinemøderne blevet en familieaktivitet, fordi de fleste af opgaverne kræver, at en voksen kan træde til.

Mange af forældrene sender billeder til Anja af børnene, der er i gang med at tilberede spaghetti eller folde en papirhat.

- Vi har prøvet at gøre det så FDF-spejderagtigt som muligt, så de får noget af det, de er vant til. Selvfølgelig er der nogen, der savner at komme ud og bygge noget og lave bål, men de er blevet vant til at verden ser ud, som den gør, og så er der noget, de ikke kan. Det forstår de godt, siger Anja Faurschou Schneller.

Det handler ikke kun om reb og rafter. I FDF skal børn lære at samarbejde, høre til i et fælleskab og tage ansvar gennem sjove opgaver, og alle aktiviteter har det mål for øje.

Selv om det ikke ser ud til, at foreningen kan starte op som normalt, forsøger Anja Faurschou at få så mange aktiviteter som muligt med.

Hvad folk har derhjemme

Hver weekend skriver en af lederne en mail til forældrene om, hvilken aktivitet, der er på programmet om tirsdagen, sammen med en liste over, hvilke materialer, der skal være til rådighed derhjemme til ugens Zoom-møde. Hvis forældrene af forskellige årsager ikke har adgang til de materialer, der skal bruges, kører hun ud med materialer til dem. Det er dog kun sket en gang.

- Det betyder, at vi har været tvunget til at tænke over, hvad folk højst sandsynligt har derhjemme, så vi ikke laver aktiviteter, der kræver alt muligt specielt. Børnene skal kunne være med, uanset om forældrene kan skaffe det eller ej, fortæller hun.

FDF har desuden valgt at bruge betalingsversionen af Zoom, fordi det giver mulighed for at dele gruppen op i mindre grupper, når børnene skal løse opgaver. Det giver mere ro til at fordybe sig i de enkelte opgaver og gør, at lederne kan hoppe ind og ud af grupperne, så det bliver mere overskueligt at hjælpe de, der har behov for det.