Spejdere og gamere mødes på nettet

Mens Ringsted eSport er i fuld gang med at tænke i alternativer til den vante gamingtræning, snitter FDF-spejderne løs, når de engang om ugen mødes på videochat.

Ringsted - 29. marts 2020

Kan man få et duelighedsmærke i de her tider, skulle det være ét for at holde foreningslivet kørende, mens samfundet er sat på standby.

Hos FDF-spejderne er bål, hyttetur og andet, der almindeligvis hører det aktive spejderliv i naturen til, nu byttet ud med computer og videochat hjemmefra.

- Vi har lavet nogle tiltag, når vi nu ikke kan mødes rent fysisk og hat lavet en online videochat med spejderaktiviteter, skriver spejderleder Anja Schneller fra FDF Ringsted i en mail om forløbet.

Her kan spejderne til slut tilføje endnu et duelighedsmærke til uniformen.

Det hedder simpelthen »sammen hver for sig«, hvilket velsagtens er mottoet for disse isolationstider, vi alle sammen lever i. For at få duelighedsmærket skal spejderne udføre en daglig dagsopgave.

- Alt sammen gør vi for at have kontakten med medlemmer, så de stadig føler sig som en del af deres FDF-gruppe, skriver Anja Schneller.

Lukkede tidligt I modsætning til spejderne er gamerne i Ringsted eSport vant til at mødes over computerskærmen, når de spiller spillene Fortnite eller Counterstrike. Men gamerne var faktisk de første til at lukke ned allerede inden det historiske pressemøde, regeringen holdt 11. marts.

- Vi følte, vi havde et større ansvar, fordi mange af vores medlemmer bruger de samme computere på skift. Smittespredning ville nok være større hos os end i den lokale fodboldklub, siger Andreas Andersen, der er formand i gamingforeningen, der har eksisteret siden august sidste år.

Lige nu tæller den 127 medlemmer, og det gør Ringsted eSport til en af de allerstørste i Danmark.

At foreningen tæller så forholdsvis mange medlemmer, gør også, at de er motiverede til at tænke i alternativer, når de nu ikke længere kan mødes i klublokalet i Tinggade.

- Man skulle ikke tro det, men vi er faktisk ret udfordrede af, at vi indleder mange af vores møder med fysisk træning. Så det er faktisk den eneste grund til, at vi ikke har haft klubaktiviteter, siden vi lukkede ned, siger Andreas Andersen og tilføjer:

- Vi er dog i fuld gang med at etablere online-træning, for man ved jo aldrig, hvor længe det her kommer til at vare.