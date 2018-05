Se billedserie FDF?erne blev udsat for forskellige udfordringer, blandt andet himmelstigen. Foto: Thomas Heie Nielsen Foto: Markus Glavind

Send til din ven. X Artiklen: Spejdere legede i København Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spejdere legede i København

Ringsted - 15. maj 2018 kl. 08:31 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

11 FDF'ere fra FDF Benløse var i Kristi Himmelfartsferien i København for at deltage i Væbnermesterskabet, som er en landsdækkende konkurrence for 11- til 18-årige FDFere og deres ledere.

- Vi kan virkelig se, at sådan en tur her engagerer de unge. En af dagene var vi ude af lejren klokken 6.15, og det var de helt med på. Det er simpelthen bare dejligt at være af sted med sådan en flok. Og vi voksne er også selv lige så meget nogle legebørn, udtaler holdets ene leder Dennis Iversen i en pressemeddelelse.

I FDF sætter de voksne rammerne for et fællesskab, hvor alle kan være med. Det viser sig på Væbnermesterskabet ved, at holdene er sammensat af tre til seks børn og en til to voksne ledere. De voksne motiverer og holder gejsten oppe, men de kender ikke dagens opgaver, og kaster sig ind i legen på samme vilkår som børnene og de unge.

FDF-konkurrencen Væbnermesterskabet 2018 begyndte allerede i januar. Siden da har 272 hold fra hele Danmark løst en række opgaver over internettet. De har eksempelvis fotodokumenteret, at de har besøgt steder i lokalområdet, fundet løsninger på koder eller optaget en video af et gøglernummer. I Kr. Himmelfartsferien samledes de til finalen i København.

I tre dage havde holdene mere end 40 udfordringer fordelt over hele hovedstadsområdet, hvor de fik prøvet sig selv af, blev stillet overfor fysiske udfordringer og fik samarbejdsopgaver. Søndag sluttede konkurrencen af med præmieoverrækkelse, hvor vindere i to aldersrækker blev kåret.