Spejdere har afsluttet sæsonen

Under nedlukningen kunne spejderne løse opgaver hjemme, hvor de blandt andet kunne tage mærket »Hjemmespejd«. Her skulle spejderne løse opgaver, som skulle dokumenteres via billeder og indsendte besvarelser.

Under normale omstændigheder ville den traditionelle Midsommerfest for Spejdergruppen i Nordrup have markeret en afslutning, men den måtte aflyses for andet år i træk, også selvom den både økonomisk og spejdermæssigt er med til at skabe grundlaget for det lokale spejderarbejde.