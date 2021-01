Specialist i affaldshåndtering samler aktiviteter ved motorvej

- Vi samler alle vores aktiviteter på Sjælland uden for København i Business Park Ringsted. Vi har valgt Ringsted på grund af den gode placering tæt ved motorvejsnettet, så vi får kortere afstand til flere af vores kunder. Vi regner med, at vi kan være køreklar i december 2021, sagde administrerende direktør i Marius Pedersen A/S Simon Clausen.

- Vi har taget et væsentlig skridt i udviklingen af erhvervslivet i Ringsted Kommune. Jeg er utroligt glad for, at Dansk Støbeasfalt og Marius Pedersen nu går i gang med at opføre bygningerne til deres virksomheder, sagde borgmester Henrik Hvidesten.