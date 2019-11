Sparekniv snitter i gratis svømning men ellers går de ældre næsten fri

Pensionister skal nu betale fuld pris for at svømme i Ringsted Svømmeland hele ugen, også fredag formiddag efter nytår. Det er et af få steder, ældreområdet har en besparelse i det nye budgetforlig. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ringsted - 01. november 2019 kl. 18:27 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra og med 1. januar 2020 findes der ikke mere gratis fredagssvømning for pensionister i Ringsted Kommune. Nu skal de betale.

Det er en del af byrådets nye budgetforlig, som Ældrerådets formand, Hanne Hyldgaard, ånder ret lettet op over.

For bekymringens bryn var løftede i Ældrerådet i over flere af de budgetforslag på ældrefeltet, som politikerne har drøftet.

- Jeg må sige, det er et flot budget, politikerne har lavet på ældreområdet. Vi føler virkelig, vi er blevet hørt. Det er vi meget glade for, siger Hanne Hyldgaard.

Ældrerådet indsendte høringssvar til budgetforslaget og udtrykte bekymring for oplæg til at spare på blandt andet varm mad om aftenen på plejecentrene, madklubber for ældre mænd og kvinder, områdeledelse på plejecentrene, en besparelse på 600.000 kroner på vikardækningen i kommunens ældretilbud og allermest, en spareforslag på 100.000 kroner til støtte for frivilligt arbejde på plejecentrene i kommunen.

Alle undtagen vikardækningen er bortfaldet helt.

På vikardækningen har politikerne i budgetforliget valgt at spare 300.000 kroner, men det er »kun« det halve af, hvad der var lagt op til.

Hanne Hyldgaard kan godt acceptere, at der spares 57.000 kroner på at indføre brugerbetaling på pensionistsvømningen, fordi politikerne ikke har gennemført oplægget om at spare 100.000 kroner i støtte til de frivillige plejecentrene.

- At indføre brugerbetaling på svømningen, er ikke noget, vi har peget på. Vi var i Ældrerådet så bange for, at politikerne ville fjerne støtten til de frivillige. Det havde været forfærdeligt.

- De frivillige gør et uundværligt arbejde. Det har stor betydning for beboernes rehabiltering og mentale velvære. Vi er derfor taknemmelige for, at der ikke skal spares på dem. Hvis det så betyder, at vi, der er raske, skal betale for at gå til svømning om fredagen, så er det helt i orden med mig, siger Hanne Hyldgaard.

Gratis pensionistsvømning blev indført for så længe siden, at hverken borgmester Henrik Hvidesten (V) eller Hanne Hyldgaard kan huske hvornår.

Og det er en af årsagerne til, at byrådet valgte at indføre brugerbetaling, også om fredagen.

- Nogle gange skal vi se på, om de beslutninger, vi har taget for længe siden, nu også giver den bedste mening. Vi har drøftet, hvorfor det lige præcis er svømning, der er gratis. Det stikker nogle i øjnene, at det lige er svømningen, der er gratis, når det koster penge at gå til så meget andet, forklarer Henrik Hvidesten.