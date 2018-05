Spareforslag: Populære mødesteder skal lukke

- Enhedslisten går ind for, at vi har brede kulturudbud i Ringsted kommune. Vi er jo ikke sammen bare interesseret i sport. Derfor er det ikke rimeligt, at stort set alle vores kulturtilbud skal lægges ind under sportscenteret. Vi mener, at Kulturhuset og Hyldegården skal bevares, fortsætter han.

- Enhedslisten kan da have ret i, at når man lægger tingene sammen, så er der tale om en centralisering. Men der er tale om et udkast og jeg vil gerne se noget mere på tingene for at finde ud af, om det vil have nogen betydning for kulturtilbudene. Jeg har lidt svært ved at gennemskue de fulde konsekvenser af en lukning på nuværende tidspunkt, men jeg vil da gerne have, at man arbejder videre med forslaget for at finde ud af, om det er en god ide eller ej, siger han til DAGBLADET.