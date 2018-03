Se billedserie SPAMUS har skrevet pigerne ind i Skatteøen. Privatfoto Foto: Esben Salling, +-/SPAMUS/Ole Jensen

Spamus opfører Skatteøen

Ringsted - 10. marts 2018

Der er premiere på Sdr. Park Amatør Musicals 25 års jubilæumsforestilling »Skatteøen« den 16. marts klokken 19. Forestillingen spiller desuden lørdag 20. marts klokken 12 og 15.30 og søndag klokken 12 i multisalen i Ahornhallen, Ahorn Allé 48.

Det er den helt store klassiske sørøverfortælling om drengen Jim, der møder piraten John Silver, i jagten på kaptajn Flints nedgravede skat på Skeletøen, fremgår det af en pressemeddelelse.

Historien om "Skatteøen" stammer fra Robert Louis Stevensons roman fra 1883. De fleste kender historien fra Sebastians musical, men i SPAMUS har instruktør og skuespillere med udgangspunkt i et grovmanuskript sammen skrevet deres egne scener til. Der er blevet skruet op dramatikken og humoren. Og musikken og dansen er som altid et kendetegn ved SPAMUS' forestillinger.

De nye scener har også givet mulighed for at skrive flere piger ind i en ellers mandstung fortælling. De gamle forfattere regnede ikke piger og kvinder for det store, når det handlede om at få handlingen i gang. Det laver SPAMUS om på.

I de seneste 25 år har en gruppe frivillige i SPAMUS gjort en ekstraordinær indsats med at udbrede kulturen i Ringsted Syd og skabe lærerige fællesskaber for børn og unge.

Hele efteråret og vinteren knokler børn, unge og deres forældre med at lave sjove og spændende teaterforestillinger for hele familien, fuld af sang og musik. Og i arbejdet med at lave gode familieforestillinger får familier med vidt forskellige baggrunde mulighed for at lære hinanden at kende.

- Når vi laver teater sammen, er alle lige. Her er ingen fordomme eller fokus på fejl. Det er dig, der er værdifuld, og sammen skaber vi gode teateroplevelser for børn, unge og deres forældre. udtaler instruktør Rasmus Thorup Jensen.

Musicalen begyndte i 1992 med premiere på forestillingen "Djævelens 3 guldhår" året efter. Dengang var det et SSP-projekt forankret på Sdr. Parkskolen. Formålet var, at børn og unge fra ressourcesvage baggrunde kunne mødes med andre børn og unge fra familier med mere overskud.

Dén tankegang bærer stadig ved i SPAMUS den dag i dag. Lige så vigtigt det er at lave gode forestillinger, lige så vigtigt er det at børn, unge og deres voksne mødes og trives, finder modet til at træde frem foran andre og give deres stemmer kraft.