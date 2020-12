Spændende ny café er åbnet

I disse lidt dystre tider med skærpede coronarestriktioner er det godt at se, at noget nyt åbner. I dag åbnede Pia Holst caféen Wonderful Lifestyle i Sct. Hansgade 3.

En fin og hyggelig café, som man jo desværre ikke må spise i for tiden, men det er muligt at hente mad med hjem.

I lørdags var Pia Holst i butikken, for at få de sidste ting på plads, og der så hun, hvor mange mennesker der var i byen, og mange kiggede interesseret ind gennem vinduerne. Derfor valgte hun at slå døren op her tre dage før jul, og har åbent alle dagene klokken 10-18.