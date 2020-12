Spænd hjelmen - nye cykelruter - se hvor

Nye skiltede cykelruter

Ruten går fra Ringsted station, drejer af inden torvet, fortsætter forbi Sct. Bendts Kirke og ender ved Ringsted Outlet.Ruten går fra Ringsted Outlet, forbi Ringsted Svømmeland og følger Kærhave Skov stien ud til Kærhave Skov. I Kærhave Skov er der blandt andet mulighed for at benytte naturfitness, motorikbane, bålhytte og åben bålplads.Ruten er forbundet med Kærhave skov-ruten og Benløse Skov-ruten.Ruten starter ved kasernesøerne, fører over motorvejen og fortsætter forbi Fælleskrematoriet og Benløse Kirke, og ender ved Benløse Skov.I Benløse Skov er der bålplads og udsigtspunkt samt mulighed for at opleve en istidsskov.Ruten er forbundet med cykelruten til Kærhave Skov og cykelruten rundt om kasernesøerne.Ruten starter ved Ringsted Outlet, fører over motorvejen ad Nordre Ringvej, drejer af ved Holbækvej, fortsætter ud af Fluebæksvej og Slangerupvej for at ende ved Ringsted Ro- og Kajakklub ved Haraldsted Sø.Ved søen er der flere attraktioner: Ringsted Vinterbadeklub, fugletårn, Humlebjerget og Vrangeskov, som er en »Troldeskov«.Cykelrute fra Ringsted station til Høm Mølle og retur ad Ringsted Oplevelsessti. Ruten starter på sydsiden af stationen, og fører ad en cykelvej til Søndre Parkvej, videre ud af Ahorn Alle og Bengerds Alle.Inden Næstvedvej tager ruten et højresving ad endnu en cykelvej, som fører til Høm Møllevej.Ruten vil give borgere der kommer med toget mulighed for at komme ud til oplevelsesstien startpunkt, og ligeledes give campusområdet mulighed for at tag oplevelsesstien tilbage til byen. Ved Høm Møllevej starter Ringsted Oplevelsessti.Ruten tilbage til stationen følger Oplevelsesstien, drejer fra ved Korsevænget og derefter Vestervej, inden ruten slutter ved stationens nordside.