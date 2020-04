Sort skærm og svigtende internet efter udbyderskifte

Det gik ikke helt som ventet, da Ringsted Antenneforening skulle skifte udbyder.

Egentlig skulle den store antenneforening have skiftet fra Yousee til Canal Digital natten til i dag den 1. april, men Yousee trak allerede stikket ved middagstid tirsdag, hvilket resulterede i sort skærm for mange af foreningens 5500 medlemmer.

I løbet af eftermiddagen og aftenen nåede antenneforeningens formand og resten af de ti medarbejdere, der var hasteindkaldt på arbejde at få over tusinde henvendelser.

Formand i Ringsted Antenneforening Robert Vingaa forsikrer dog, at samtlige tv-problemer burde være løst onsdag, men det giver ham dog ikke mere ro i sindet af den grund.

For også foreningens internet gav både medlemmer såvel som forening hovedpine. Svigtende internet og lav hastighed varer stadig ved onsdag, men skyldes ifølge Robert Vingaa, at antenneforeningen ikke har haft mulighed for at teste internettet af inden og derfor stadig er i gang med at finjustere serveranlæg og fibertråde, hvilket antenneforeningen både har oplyst medlemmerne om igennem annoncering og på hjemmesiden.

- Jeg kæmper seriøst for, at det her kommer til at virke. Vi ville rigtigt gerne kunne sige, at vi var færdige i eftermiddag, men vi er også nødt til at være realistiske, så reguleringen af Ringsted by vil nok tage resten af ugen, siger formanden.