Se billedserie Catherine Mølvig, Soroptimisterne i Ringsted (i midten), overrakte 5000 kroner til Kirsten Hejnfeldt, Ringsted Krisecenter (til venstre), og ligeledes 5000 kroner til Ung Mor Netværket. Foto: Bodil Pinholt

Soroptimisterne hjælper kriseramte kvinder og unge mødre

Ringsted - 07. december 2020 kl. 10:48 Af Bodil Pinholt

Selv om aktiviteterne har været på et lavt niveau i Soroptimisterne i Ringsted her i dette corona-år, var der overskud til at uddele 5000 kroner til henholdsvis Ringsted Krisecenter og til Ung Mor Netværket i Ringsted.

Lørdag formiddag blev pengene overrakt på Torvet, og det faldt godt i tråd med, at Soroptimisterne i Danmark og hele verden markerede Stop Vold Mod Kvinder med orange dage.

Soroptimisterne i Ringsted havde iført sig orange mundbind og tørklæder og delte mandariner ud og indsamlede underskrifter mod Stop Vold Mod Kvinder.

Sidste år var der 2600 kvinder, der søgte hjælp på et krisecenter i Danmark. Krisecentret i Ringsted var ét af dem, og det er i øvrigt Danmarks ældste krisecenter.

- Når voldsramte kvinder kommer til jer, er de tit forslåede, rådvilde og skamfulde, men takket været jeres rådgivning og faglighed, hjælper I dem på vej videre i deres liv, sagde Catherine Mølvig, præsident for Soroptimisterne i Ringsted og fortsatte:

- Når en kvinde udsættes for vold, er det hele familien, der bliver ramt. Vi håber, at denne donation kan give disse kvinder en lysere fremtid, som den orange farve er symbol for.

Kirsten Hejnfeldt, leder af Ringsted Krisecenter takkede for den støtte og opbakning, som Ringsted Soroptimister i mange år har givet krisecentret.

Mentorer hjælper mødre

Ung Mor Netværket er et frivilligt kommunalt tilbud, der hjælper og støtter unge sårbare mødre, som har det svært i deres hverdag. Det er et projekt, som har kørt i cirka 10 år i Ringsted Kommune.

- Gennem mentorer, som har forskellige baggrunde, har I haft stor succes med at hjælpe unge mødre uden uddannelse og job videre i tilværelsen, sagde Catherine Mølvig.

- Og uddannelse er netop et af Soroptimisternes fokusområder, som vi er meget optaget af. Alle kvinder skal kunne få en uddannelse. Og i øvrigt, når en ung mor får en uddannelse, har hun noget at give videre til sine børn, oplyste Catherine Mølvig.

De 5000 kroner til Ung Mor Netværket er øremærket til uddannelse.

Anne Madsen, der er leder af Ung Mor Netværket i Ringsted, takkede for pengene, og slog fast, at Soroptimisternes donation er med til at gøre en forskel.