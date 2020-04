Kim Helmersen ses her ved sommerspillet sidste år. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Sommerspillet rykkes til august 2021

Ringsted - 30. april 2020 kl. 19:07

I lyset af myndighedernes retningslinjer omkring COVID19, har bestyrelsen for Ringsted Sommerspil besluttet at aflyse årests forestillinger. Det skyldes, at der hele tiden ændres på regler og rammer på grund af coronavirus, og det giver en alt for usikker tid for så stort et projekt både for publikum og for de mange frivillige.

- Vi er i fuld sving med at ændre vores planlægning til en premieredato 19. august 2021. Her skal vi opføre komedien »Koks i Ringsted Kloster«. Det er et stykke, vi selv har skrevet, og som i humoristisk ånd tager vores egen bys middelalderhistorie under kærlig behandling. Vi havde glædet os til at spille stykket for byen i år, men som det er nu, får vi ekstra øvetid, fortæller formand Kim Helmer Andersen i en pressemeddelelse.

Genopstod sidste år

Ringsted Sommerspil genopstod sidste år med stor succes, da en gruppe frivillige gik sammen for at løfte det gamle egnsspil, der havde ligget dødt i mange år. Med 920 publikummer, 60 frivillige og 4 udsolgte forestillinger, var holdet bag Sommerspillet opsatte på at gentage succesen og fasttømre Sommerspillet som en sjov og hyggelig sensommer tradition for hele familien.

Især blandingen af hæsblæsende komik på scenen, omkranset af en hyggelig markedsplads med lokales håndværk og design, mad og drikke trak publikum til.

- Fundamentet er der til en 100 procent frivilligbåret teaterproduktion midt i Ringsted. Og den kommer igen, lover Kim Helmersen og tilføjer:

- Selvom denne krise griber omfattende ind i hverdagen og trækker lange tråde ind i fremtiden, er kulturen og kunsten vores fælles sted. Det handler om at fortælle hinanden historier, der får os til at le, undres, græde, lytte, tale og mødes. Dét er Sommerspillet, og det forsvinder aldrig. Det bliver sommer igen.

Alle sponsorer får direkte besked og med håb om at fortsætte samarbejdet i det nye år. Alle forhåndsbestilte billetter refunderes eller gemmes til næste år.