Hvis børn gerne vil læse i ferien, er der inspiration at hente på biblioteket. Pr-foto

Sommersjov på Ringsted Biblioteket

Sommeren er over os og Ringsted Bibliotek inviterer børn i Ringsted til sommersjov med lasergame ude i fri luft i Anlægget, samt Sommerbogen, hvor man kan læse og anmelde bøger i sommerferien.

Lasergame er helt ufarligt og gør ikke spor ondt. Og så er det en sjov måde at være sammen med sine venner på.

Lasergame holdes tirsdag den 30. juni klokken 9.00-13.00 i Anlægget, Tværallé 1-3. Tilmelding kan ske via ringstedbib.dk.

Det koster ikke noget at deltage. Lasergame er for børn fra seks år.

For at være med til årets sommerbog på Ringsted Bibliotek skal man hente et "Sommerbogshæfte" hos bibliotekaren. Herefter låner og læser man tre bøger efter eget valg. Derefter skrives en lille anmeldelse af de bogen og der give en glad smiley, hvis man kan lide dem.