Sommerscenen er til rådighed for alle

Ringsted - 21. maj 2021 kl. 17:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Ringsted: Der bliver masser at opleve for alle generationer, når Oplev Ringsted byder sommeren velkommen med Summerdays i perioden 29. maj til 3. september. Det bliver med musik, børneunderholdning, fodbold på storskærm og meget mere.

Summerdays åbner den 29. maj med byrådets budgetmødt for 2022, og det er fra klokken 11-13.

Så går det ellers slag i slag med underholdning til den 3. september.

- Vores ambition er, at vi ender på små 80 arrangementer og vi forventer at samle 30.000-40.000 hen over sommeren i coronasikre omgivelser, fortæller Marius Byriel.

- Det er lidt en genganger fra sidste år. Den scene, der var på Torvet, var en stor succes udefra den tankegang, at "scenen er din", siger souschef Christian Molsing Sørensen, Ringsted Kongrescenter.

Det med at "scenen er din" skal tages bogstaveligt.

- Kom med dit arrangement. Scenen er til din rådighed, siger direktør Marius Byriel, Ringsted Kongrescenter og tilføjer.

- Det behøver ikke at være store forkromede arrangementer.

Foreninger, bands og andre, der har lyst til at underholde, kan henvende sig til Oplev Ringsted og se om det kan lade sig gøre at få en scenetid.

Ind til videre er der over 50 arrangementer på scenen i kalenderen, og der er plads til flere.

- Det er flotte omgivelser ved kirken. Det er lidt en hyldest til Valdemar Den Store og Sct. Bendts, siger Christian Molsing Sørensen.

Sct. Bendts Kirke bidrager også i år med en udendørs gudstjeneste.

Sommeren over falder arrangementerne temamæssigt i klumper.

Der vises for eksempel EM fodbold på storskærm. Det ligger fast, at de tre indledende kampe i Danmarks pulje vises.

- Man skal ikke købe billet til kampene, men skal sikre sig adgangspas, fortæller Marius Byriel.

Storskærmen kommer også i brug ved andre arrangementer. Eksempelvis Sct. Hansaften, hvor bålet bliver på storskærm.

Der bliver en del underholdning i børnehøjde. Blandt andet MGP-showet, som er en del af børnefestivalen. Det er flyttet til scenen ved Torvet. Der bliver koncert med Hip Som Hap, som spiller hip-hop for børn. Sædvanen tro bliver der sommersjov for børn i år.

SommerRock, som arrangeres af Club Hot Circle, vender tilbage for fuld udblæsning, og der rockes første gang den 11. juni. Der bliver ikke mindre end 13 sommerrockkoncerter i år.

Ringsted Ungdomsforum er på banen og inviterer til to til tre koncerter med musik for de unge.

- Det er dejligt, de rykker med på scenen med noget for de unge. Vi prøver at tilgodese Ungdomsforum, siger Marius Byriel.

Ud Af Boxen laver også en koncert for de unge.

Ringsted Kongrescenter er også på banen.

- Vi synes i den grad, at nu skal der sparkes kultur. Vi forhandler med en større artister, som vi vil præsentere. Det bliver arrangementer med entre, siger Marius Byriel.

Han forventer tre til fem store musikarrangementer.

- Det, der har været vores udfordring er, at vi vidste ikke før den 6. maj, hvad vi måtte. Vi har været i fuldt firspring med at få fyldt så meget som muligt på, nu hvor vi ved, hvad vi kan og må, oplyser Marius Byriel.

Der bliver ingen mulighed for at så sand mellem tæerne denne sommer på Torvet, og det skyldes byggeriet af torvecaféen. Man kan dog stadig tage en slapper i en strandstol. De kommer frem igen tillige med parasollerne. Der bliver sat hegnsbannere rundt om byggepladsen og i bymidten kommer der en form for udsmykning.

- Det skabte noget liv i byen, og der skabte aftenliv i Ringsted og der var godt besøg på caféer og restauranter, fortæller Christian Molsing Sørensen om Summerdays 2020.

Har man lyst til at indtage scenen under Sunnerdays, kan Christian Molsing Sørensen kontaktes på telefon 57 62 66 20 for nærmere aftale.