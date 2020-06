Jørgen Billing er en driftig mand, der også står bag Vigersted Open Air, Club Hot Circle og nu altså Sommerrock. Foto: Jens Wollesen

Sommerrock udskudt til juli

Sommerrock skulle have startet i juni, men er blevet udskudt til juli. - Vi insisterer på at gennemføre, siger initiativtageren.

Ringsted - 06. juni 2020 kl. 11:18 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag skulle kopisterne i Sticky Fingers have spillet The Rolling Stones, så det kunne høres i hele Ringsted, men Sommerrock er blevet tæmmet af corona og derfor rykket til begyndelsen af juli.

Det er i hvert fald håbet, spørger man initiativtager til sommerfestivalen, Jørgen Billing.

- VI har ikke aflyst, men udskudt til onsdag den 1. juli, men det er selvfølgelig alt sammen under forudsætning af politiets godkendelse af vores planer om siddende koncerter, siger Jørgen Billing, der som formand i musikforeningen Club Hot Circle i vinter tog initiativ til sommerfestivalen, der med start d. 3. juni skulle have spillet henover ti onsdag aftener i sommermånederne til d. 26. august med lokale bands.

- Vi har været fast besluttet på, at det skulle afholdes, så vi hele tiden været i tæt dialog med politiet. Vores store håb kom i lørdag, da der blev åbnet op for arrangementer med op til 500 siddende gæster, siger Jørgen Billing, der regner med at have plads til ca. 200 siddende gæster foran scenen på Torvet.

- Lige nu er der 3800 medlemmer af Facebook-gruppen, så hvis alle møder op, får vi et alvorligt problem.

Retningslinjer Mens man regner med bedre at kunne sikre afstand ved at fjerne sæder, er det straks sværere, når folk rejser sig for at slå en streg eller købe en øl.

- Vi må regne med, at folk sidder ned under koncerterne og accepterer de almindelige regler om to meters afstand ved toiletterne og fadølsanlægget, siger Jørgen Billing og tilføjer:

- Dans bliver der desværre ikke meget af.

Afventer Lige nu afventer Jørgen Billing og resten af Club Hot Circle en endelig melding fra både politiet, men også regeringen.

orventningen er, at regeringen og kulturministeriet lemper mere på kulturelle arrangementer allerede mandag.

At de insisterer på at gennemføre arrangementet, kommer sig af noget helt bestemt.

- Der er stor interesse for at komme ud i byen, efter at alting er stået stille, siger Jørgen Billing og slutter:

- Det nemmeste er jo bare at give op, men kan vi gennemøre, vil vi gøre det, for nu har vi skabt nogle forventninger hos folk. Og dem kan vi ikke skuffe.