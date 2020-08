Sommerrock er tilbage på Torvet

Efter dialog med sundhedsmyndigheder og Midt- & Vestsjællands politi gennemfører Oplev Ringsted og Club Hot Circle denne uges onsdagskoncert, da man er sikre på, at der ikke er noget til hinder for at afvikle ugens arrangementer.

For at sikre, at alle gæster til arrangementerne er trygge, har arrangørerne valgt at lave yderligere afstand mellem bænkrækkerne i koncertområdet. Koncerten onsdag aften er med Songs2U og The Scouts.