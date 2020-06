Fortidens sommerdage på Torvet som her i 2018 er forbi på flere måder: Dels er det er i år forbudt at være mange samlet og sidde tæt omkring tonerne fra jazzmusikken. Dels er det danske ord »sommerdage« udgået til fordel for det forkert stavede »summerdays«. Foto: Yngve Saxil Andersen

Sommerdage er udgået - nu hedder det noget på forkert engelsk

Men tovholder »Oplev Ringsted« valgte i år først at kalde aktiviteterne på og ved Torvet for »Summerdays« - i ét ord, hvilket ikke er korrekt engelsk.

Det er ikke for at tilgodese eventuelle engelsktalende turister, at »Oplev Ringsted« har fravalgt det danske ord »sommerdage« til aktiviteterne i midtbyen.

- Det har ikke været tiltænkt som et konkret initiativ til at lokke udenlandske turister til Ringsted. Det var egentlig for at give konceptet noget kant og ud fra fortællingen, at danskerne kunne ikke på det tidspunkt rejse udenlands, men så kom strand, sol og hyggen til Ringsted midtby, forklarer Christian Molsing Sørensen fra »Oplev Ringsted«.